Yıldız Kenter'in ölümü herkesi yasa boğdu 'Bir aktrisi hocayı değil bir ekolü kaybettik'

Bülent Şakrak

Hocam çok canımız acıdı,konuşamadık,birbirimize baş sağlığı bile dileyemedik,hayatımızın en zor oyununa çıktık bu gece kardeşlerimle, senin, beni kardeş ettiklerinle ama elimizden geleninin en iyisini yapmak için yırtındık, merak etme. Şahaneydin her zaman,baksana,gidişin bile ne kadar şahane. Bize bıraktığın kocaman bir GURURLA devam edeceğiz bundan sonra. Kenter tiyatrolu olmak, konservatuvarda okumak ve YILDIZ’ın Canikosu olmakla şereflendirilmiş bir ömrümüz olacak. HOCAM; iyiki vardın, iyiki varsın. Allah seni başımızdan eksik etmeyecek. SENİ ÇOOK SEVİYORUM, SEVİYORUZ.. Su gibi uyu