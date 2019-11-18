Yıldız Kenter'in ölümü herkesi yasa boğdu 'Bir aktrisi hocayı değil bir ekolü kaybettik'
Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter'in hayatını kaybetmesi, sanat camiasını yasa boğdu, ünlü isimler duygu dolu paylaşımlara imza attı.
Yıldız Kenter, kimi oyuncunun değerli hocası, kimi oyuncunun aynı mesleği icra etmekten gurur duyduğu isim, hayatının neredeyse tamamını tiyatro sahnelerinde geçiren usta oyuncu, kaldırıldığı hastenede yaşamını yitirince sanat camiası da yasa boğuldu, ünlü isimler birbirinden duygusal paylaşımlarla veda ettiler, işte o paylaşımlar...
Demet Evgar
Baktığın yere bakıyorum yine...Bugün bir dilek tuttum seninle, ne tuttuğumu biliyorsun...Sana söz verdiğim gibi, merak etme...Canım, ilhamım.Artik daha da yanımdasın...Rahat rahat uyu...
Sıla Gençoğlu
Bir dev. Ölümsüz bir dev. Yıldız Kenter.
Bülent Şakrak
Hocam çok canımız acıdı,konuşamadık,birbirimize baş sağlığı bile dileyemedik,hayatımızın en zor oyununa çıktık bu gece kardeşlerimle, senin, beni kardeş ettiklerinle ama elimizden geleninin en iyisini yapmak için yırtındık, merak etme. Şahaneydin her zaman,baksana,gidişin bile ne kadar şahane. Bize bıraktığın kocaman bir GURURLA devam edeceğiz bundan sonra. Kenter tiyatrolu olmak, konservatuvarda okumak ve YILDIZ’ın Canikosu olmakla şereflendirilmiş bir ömrümüz olacak. HOCAM; iyiki vardın, iyiki varsın. Allah seni başımızdan eksik etmeyecek. SENİ ÇOOK SEVİYORUM, SEVİYORUZ.. Su gibi uyu