Ruslar Oğuzhan Özyakup'u istiyor

Rus ekibi Beşiktaş’ta gözde düşen Oğuzhan Özyakup'u kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

Beşiktaş'ta bu sezon beklentilerin uzağında kalan isimlerin başında gelen Oğuzhan Özyakup’a Rus ekibi Krasnodar kancayı taktı. Bu transfer için çok istekli olan Rus ekibi önümüzdeki günlerde Siyah-Beyazlılar’ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Beşiktaş’la 2022’ye kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu yıllık 2.5 milyon euro kazanıyor.

Yönetim ayrılığa sıcak bakıyor

Eski performansını mumla aratan yıldız isim için teklifin resmileşmesini bekleyen yönetimin, maaş bütçesinde oluşacak boşluk nedeniyle de ayrılığa sıcak baktığı kaydedildi. Oğuzhan, bu sezon 11 maçta 540 dakika sahada kaldı.

Roco da yolcu

Kartal’da performansından memnun olunmayan bir diğer isim Enzo Roco ile yolların ayrılması planlanırken savunma mevkisi için de alternatif bir oyuncu aranıyor.

Lens de istenmiyor

Lens için gelen tüm teklifler de masaya yatırılacak. Dış transferde, devre arası için forvet ve orta sahaya takviye yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Devre satılacak oyunculardan gelen sıcak paranın tamamı transfere harcanacak. Bu konuda Abdulah Avcı’nın raporu bekleniyor.