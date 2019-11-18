Ahmet Hakan'dan Büşra Nur Çalar'ın şatafatlı mevlid töreni için olay ifadeler

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, gündemin üst sıralarında yer alan Büşra Nur Çalar'ın düzenlediği şatafatlı mevlid için dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

Instagram fenomeni ve Youtuber Büşra Nur Çalar, Berra Aksa ismini verdiği bebeğinin mevlidi için de tartışma yaratan bir tören yaptı. Sosyal medyada tartışma yaratan mevlid töreninde, lüksün ön plana çıkarılması günlerdir konuşuluyor.

Olaya 'Dört şey söyleyip konuyu kapatacağım' diyen Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan da konuya dahil oldu ve şunları yazdı.

"Dört şey söyleyip konuyu kapatacağım"

Konuyla uzaktan yakından ilgisi olmayanlar. Laf sokuyorlar, aşağılıyorlar, küçümsüyorlar, sanki yeni anne olan bütün muhafazakâr kadınlar benzer törenler yapıyormuş gibi genelleme yapıyorlar, rüküşlük ile muhafazakâr olmayı aynı potada eritiyorlar falan.

"Bana ne? Sana ne? Ona ne?"

BİR: Vaktiyle arabesk müzik dinlemeye, lahmacunun yanında viski içmeye yönelik olarak sergilenen hoyratlıkların tümü, şimdi de bu tür rüküşlüklere karşı sergileniyor. Yani bu hoyratlık, babadan anneden kalma bir miras...

İKİ: Muhafazakâr olmak ile gösterişçi bir rüküşlük içinde olmak arasında tutarlılık yokmuş! İyi de insanlar hayatlarında hep tutarlılık sergilemek zorundalar mı? Hem muhafazakâr olup hem de tutarsız olmak yasak mı?

ÜÇ: Törene bakıp da “Aman da ne rüküş bir olay” diyen yığınla muhafazakâr var. Ama söz konusu muhafazakârlar olduğunda kolayca genelleme yapmaya yatkın olan tipler, rüküşlük muhafazakâr kesimin nişanesiymiş gibi bir tavır koyuyorlar. Ve çok ayıp ediyorlar.

DÖRT: Ayrıca bu bir tercih meselesi değil midir? Hanımefendinin canı rüküş olmak istemiş olamaz mı? Gösterişçi rüküşlükten kendine bir mutluluk çıkarıyor olamaz mı? Bana ne? Sana ne? Ona ne?

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