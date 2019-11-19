Büşra Nur Çalar bebek mevlidi videosu kocası Ahmet Emin Söylemez kimdir?
Youtuber olan ve daha önce kızı Berra Aksa'ya hazırladığı bebek odası ile olay olan Büşra Nur Çalar bebek mevlidi ile yenidem gündemde. Ihlamur Kasrın'da bebek mevlidi yapan Büşra Nur Çalar'ın videosuna sosyal medyada tepki yağdı. Kızı için yaptığı mevlid çok abartılı ve gereksiz israf olarak yorumlandı.
Büşra Nur Çalar kızı Berra Aksa için Ihlamur Kasrı'nda bebek mevlidi yaptı sosyal medyadan o videoya yorum ve tepki yağdı. Daha önce de kızı için hazırladığı bebek odası çok konuşuşan sosyal medya fenomeni Büşra Nur Çalar, bebek mevlidi ile gündem oldu. Kızı için yaptığı bebek mevlidi birçok kişi tarafından abartılı, gösterişli ve insaf olarak göründü.
Berra isimli bebeğine mevlitte tek taş yüzük takan çift herkesin büyük tepkisini çekti. Şatafatlı mevlid sonrası çift sessizliğe bürünürken, mazileri merak konusu oldu.
2017 yılında Mavi Marmara şehitlerinden biri olan Uğur Söylemez'in oğlu Sağlık Bakanlığı eski müsteşarı Ahmet Emin Söylemez ile evli olan Büşra Nur Çalar, sosyal medyadaki lüks paylaşımları ile dikkat çekiyor.
Büşra Nur Çalar bebek mevlidi videosu
Büşra Nur Çalar kimdir, kiminle evli: Büşra Nur Çalar, 1994 yılında İzmir'de doğdu. 25 yaşındadır. İnstagram fenomeni ve girişimci olan Büşra Nur'un babası Sivas'lıdır. 2017 yılında Mavi Marmara gemisi şehitlerinden olan Uğur Söylemez'in oğlu Ahmet Emin Söylemez ile evlendi.