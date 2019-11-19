Büşra Nur Çalar bebek mevlidi videosu kocası Ahmet Emin Söylemez kimdir?

Büşra Nur Çalar kızı Berra Aksa için Ihlamur Kasrı'nda bebek mevlidi yaptı sosyal medyadan o videoya yorum ve tepki yağdı. Daha önce de kızı için hazırladığı bebek odası çok konuşuşan sosyal medya fenomeni Büşra Nur Çalar, bebek mevlidi ile gündem oldu. Kızı için yaptığı bebek mevlidi birçok kişi tarafından abartılı, gösterişli ve insaf olarak göründü.