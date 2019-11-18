Şeker hastaları kahvaltıda ne yemeli?

Şeker hastaları (Tip 2 diyabet) kahvaltıda protein ve lif bakımından zengin, şeker ve yağ bakımından zayıf kahvaltılar tercih etmeli. Şeker hastaları kahvaltıda mutlaka yumurta yemeli bunun dışıda yoğurt ve avokado diyabet ile mücadelede etkili birer kahvaltılık olabilir. Şeker hastaları meyveleri de kahvaltıda kullanabilir, smootieler yapabilir ancak bunları kullanmanın bazı kuralları var.

Şeker hastaları kahvaltıda neler yemeli neler yememeli? Tip 2 diyabet hastaları için kahvaltı günün hem en önemli öğünü hem de en tehlikeli öğünüdür. Uzun süreli açlık sonrası günün ilk öğünü olan kahvaltıda doğru şekilde beslenen bir şeker hastası gün boyu insülin seviyesini kontrol altında tutabilir. Ancak günün ilk öğününde doğru besinlerle beslenmeyen diyabetliler gece boyu düşen insülin seviyesinin aniden yükselmesiyle kötü hissedebilir. Bu nedenle kahvaltıda yiyeceğiniz besinler son derece önemli. Şekerli tahıllar, krem peynirler, simitler ve şarküteri ürünleri kulağa hoş gelse de şeker hastaları kahvaltılarından bu ürünleri olabildiğince uzak tutmalı. Tip 2 diyabet olarak anılan şeker hastaları öncelikle güne doktorlarının önerdiği ilaçları kullanarak başlamalı. İlaç kullanım prosedürünü doğru şekilde yerine getirdikten sonra yine doktorunuzu önerdiği sürede kahvaltı edin. Eğer ilaç aldıktan sonra beklemeniz gereken bir süre varsa bu süreyi ne erken kesin ne geç bırakın. Diyabet ilaçları sonrası uzayan açlık şeker seviyenizin aşırı düşmesine neden olur bu da sizin kendinizi kötü hissetmenize neden olur. Yine ilaçtan hemen sonra yemek yemeğe başlarsanız vücudunuz ilacın faydasını sağlayamadan yükselen şeker seviyesiyle baş etmek zorunda kalır ki çoğunlukla bunu başaramaz. Bu nedenle ilaç sonrası doktorunuzun önerdiği bekleme sürelerine mutlaka sadık kalın.

Şeker hastaları için en iyi kahvaltı lif bakımından zengin besinlerden oluşan kahvaltılar olacaktır. Liften zengin ürünlerde şeker, karbonhidrat ve tuz bakımından kısıtlanmış olması şart. Ayrıca meyve sularını da beslenme programınızdan çıkarmanız gerekir. Zira meyve suları kan şekerini hızla yükselten besinlerdendir.

Smoothie'leri deneyin!

Ev yapımı smoothieler haftanın bazı günlerinde diyabetliler için iyi birer kahvaltı seçeneği olabilir. Meyveler yerine sebze ve faydalı besinlerle hazırlayabileceğiniz smoothieler size iyi gelebilir. Smoothie'ye farklı besinleri dahil etmenin bazı yolları:

Lif: Ispanak, lahana veya avokadoyu, chia veya keten gibi bir avuç yulaf veya tohum içinde karıştırın. Dondurulmuş meyveler, muzlar, elmalar veya şeftalilerde karıştırarak tatlılığı arttırın. Araştırmalar, lifin - özellikle tahıl lifinin - glikoz emilimini azaltmaya yardımcı olabileceğini ve kan şekeri seviyelerinin etkin yönetimine katkıda bulunabileceğini göstermektedir.

Kolesterol seviyelerini kontrol etmesine yardımcı olabilir ve kardiyovasküler hastalık ve kalp hastalığı riskini azaltabilir.

Yağ ve protein: Protein ve sağlıklı yağlar uzun süre tokluk hissinin en önemli sağlayıcısıdır. Proteinler ayrıca karbonhidratların sindirimini yavaşlatabilir. Sağlıklı yağ kaynakları arasında fındık, tohum ve avokado bulunur. Protein için, bir bardak az yağlı yoğurdun yarısını eklemek kremsi ve tatmin edici bir doku oluşturabilir.

Şeker hastalarına uygun smoothie tarifi

2 bardak dondurulmuş ahududu, yaban mersini ve çileği bir avokado ve bir bardak lahana ile karıştırın.

Tutarlılığı azaltmak için su, badem sütü, yeşil çay veya az yağlı süt ekleyin.

İyi yağ ve ekstra lif eklemek için chia tohumlarından karıştırın.

Smoothies riskleri

Smoothie içerken bir öğünün tüm besinlerini ve kalorilerini sağladığını unutmayın. İçerdiği karbonhidrat ve kalorileri dikkate almak ve yanında tam bir yemek yemekten kaçınmak önemlidir.

Meyveler ve diğer meyveler, harmanlama sırasında besin değerlerinin bir kısmını kaybeder. Herhangi bir işlem, lifleri parçalayarak, yiyeceklerin karbonhidrat içeriğinin vücudun hazmetmesini kolaylaştırır ve potansiyel olarak şeker sapması riskini arttırır.

Yulaf ezmesi

Yulaf ezmesi lif bakımından zengindir, yani kan şekeri emilimini yavaşlatır, sindirimi kolaylaştırır ve açlıkla savaşır. Bu nedenle yoğun bir kahvaltı seçeneği olabilir, ancak nasıl hazırlandığı ve hangi malzemelerle yapıldığına dikkat edilmeli.

Yulaf ezmesi karbonhidrat cinsinden yüksektir, ancak 234 gram su içinde pişirilmiş yulaf ezmesinde bulunan karbonhidratlar 4 g lif ve sadece 1,08 g şekerdir. Şeker, bal veya pekmez yerine lezzet eklemek için taze meyve veya tarçın kullanılması, yulaf ezmesini tatmin edici, düşük şekerli bir seçenek haline getirecektir. Ceviz, badem ve diğer fındıklar, daha besleyici bir kahvaltı için protein, kalp ve sağlıklı Omega-3 yağlarının yanı sıra dokuda yaratabilir.

Yumurta

Büyük bir haşlanmış yumurta sadece 78 kaloridir ve içinde 6.29 gram protein barındırır. Yağ miktarı 5.30 olan yumurtada neredeyse hiç şeker yoktur. Aynı zamanda kalsiyum ve forfor zengini de olan yumurta şeker hastaları için en ideal besinlerdendir. Haşlanmış yumurta yaklaşık 186 mg kolesterol içerir. Bununla birlikte, yumurta sarısı kolesterolün diğer bazı yiyeceklerden daha yüksek olmasına rağmen, uzmanların kalp sağlığı için daha önemli bir endişe olarak gördükleri doymuş yağların da düşük olduğunu belirtiyorlar.

Yumurtalar ayrıca diyabetin önlenmesine de yardımcı olabilir.

42 ila 60 yaş arasındaki erkeklerde yapılan araştırmaya göre, en fazla yumurta yiyenlerin, bu gıdanın kolesterol içeriğine rağmen, az yumurta yiyenlere göre tip 2 diyabet geliştirme olasılığı % 38 daha azdı.

Yumurtalar için kahvaltı fikirleri

Yumurta yemenin birçok farklı yolu var. Sizin için en idealini bulabilir yada kahvaltılarınızı çeşitlendirebilirsiniz. Bir yumurtayı kaynatıp karabiber veya acı biber ile baharatlandırabilirsiniz. Yada ıspanak ve lahana ile omlet yapabilirsiniz. Haşlanmış yumurtayı kepekli bir dilim ekmeğin üzerine koyup da yemeniz de mümkün.

Tahıllar

Tahıllardaki lif, bir kişinin kan şekeri seviyesini kontrol etmesine yardımcı olabilir, ancak paketlenmiş bir çok tahıllı ürünün yüksek şeker ve düşük lif içerdiğini hatırlayın ve tercihlerinizi sağlıklı tahıllardan yana yapın.

Badem sütlü şekersiz müsli, lif bakımından zengin, düşük şekerli bir alternatif olabilir. Tahıl seçerken, 5-5 kuralını uygulayabilirsiniz. Bu bir porsiyon başına en az 5 gram lif ve 5 gramdan az şeker içeren ürün demektir. Ürün seçerken bu dengeye dikkat edin. Paketlerdeki ilave tuz ve şeker uyarılarına da dikkat edin.

Yoğurt

Şekerli ve aromalı yoğurtlar, yağ ve şeker bakımından yüksek olabilir, bu da diyabetli insanlar için genellikle iyi bir seçim olmadıkları anlamına gelir, ancak şekersiz sade, özellikle de evde mayalanmış yoğurt, mükemmel bir sağlıklı kahvaltı seçeneğidir.

100 gram şekersiz bir yoğurt sadece 59 kaloridir. 10 gramdan fazla protein içeren yoğurt, 110 mg kalsiyum ve 135 mg fosfora sahiptir.

Lezzet, doku veya tatlılık eklemek için, yoğurdu ahududu, yaban mersini veya düşük şeker içeren diğer meyvelerin yanı sıra kabak çekirdeği veya kuruyemişle lezzetlendirebilirsiniz.

Meyve

Bütün meyveler kahvaltıda, özellikle yoğurt, müsli veya yulaf ezmesiyle mükemmel bir seçenek olabilir. Avokado kullanılabilir bu sizin uzun süre tok kalmanızı sağlar. Ancak bir bardak avokado da 240 kalori içerir, bu yüzden kilo vermeye çalışan biriyseniz bunu hesaba katmalı ve dikkatli porsiyonlar yapmalı.

Diyabet hastaları avokadoyu yumurta veya az yağlı, az tuzlu peynir ile, omlet yaparak, domates ve haşlanmış yumurtayla salata yaparak tüketebilirler.

Şarküteri ürünleri

Sosisler, salamlar, suçuklar, pastırmalar... Kulağa şahane gelen ağzı sulandıran bu lezzetler diyabet hastaları için hiç iyi seçenekler değil. Özellikle yüksek yağ, tuz ve kanserojen içerikleri şeker seviyesinin hızla yükselmesine, tansiyon ve kolestrol sorunlarına neden olabilir.

Şeker hastalığı ille de şarküteri ürünü yiyeceklerse bunun miktarını çok az tutup, sık sık yemekten kaçınmalı.

Kahvaltı önerileri

Protein alımını maksimize edin. Kuruyemiş, baklagiller ve az yağlı süt gibi hayvansal ürünler mükemmel bir protein kaynağıdır.

Daha fazla lif tüketin. Lif, kan şekerini yönetmeye yardımcı olabilir, dolgunluk hissini destekleyebilir ve sindirim sağlığını teşvik edebilir. Fındık, tohum, buğday kepeği, yulaf kepeği, çoğu sebze ve birçok meyve lif bakımından zengindir.

Şekere dikkat edin. Yiyecekler ve içecekler şekerli olabilir. Su ve şekersiz kahve veya çay, şekerli içeceklerden daha sağlıklı seçimlerdir ve bütün taze meyve, taze meyve suyundan daha iyidir. Şekerler ve yapay tatlandırıcılar insülin direncini ve glikoz seviyelerini etkileyebilir. Hazır yiyecekler genellikle ilave şeker içerir, bu nedenle daima etiketi kontrol edin.

Küçük ve düzenli öğünler yiyin. Küçük öğünler yemek, sağlıklı bir kiloyu desteklerken kan şekeri dalgalanmalarını en aza indirebilir. Günde beş ila yedi küçük öğün yemek, diyabetli bir kişi için faydalı olabilir, ancak kişinin, bunların büyük öğün olmadığından emin olması gerekir.

Sodyumu sınırlandırın. Çok fazla sodyum, her ikisi de diyabetin komplikasyonları olan zayıf kalp sağlığı ve yüksek tansiyon riskini artırabilir. Tuzların çoğu paketlenmiş yiyeceklerden gelir, bu nedenle taze ve ev yapımı yiyecekler genellikle daha iyi bir seçenektir. Koyu yeşil yapraklı sebzeler, pancar, tatlı patates, brokoli, kuşkonmaz, avokado ve muz gibi potasyum bakımından zengin gıdalar, sodyumun sağlık üzerindeki etkilerini dengelemeye yardımcı olur.

Porsiyon büyüklüğünü azaltın. Kahvaltı, bir kişinin kilosunu kontrol etmesine yardımcı olabilir, ancak büyük porsiyonlarda yemek kilo alımına neden olabilir. İnsanlar doktorlarıyla veya diyetisyenleriyle en iyi porsiyon büyüklüğü ve yemek sıklığı hakkında konuşmalıdır.

Sonuç olarak;

Kahvaltı diyabetli insanlar için önemlidir. Bir insanın kendini tam hissetmesini sağlar ve kan şekeri seviyesini sabit tutmaya yardımcı olur. İnsülin duyarlılığı genellikle sabahları akşama göre daha yüksektir, bu nedenle kahvaltı içeren ve gece geç saatlerde yemek yemeyi en aza indiren bir yemek programı tercih edilir.

Pek çok geleneksel kahvaltı yiyecekleri şeker, yağ ve tuz bakımından yüksektir, ancak birçok lezzetli ve çeşitli alternatifler sağlıklı lif ve diğer besinleri sağlar.

Diyabet tanısı olan bir kişi, kendilerine uygun etkili bir diyet planı oluşturmak için doktoru veya diyetisyeni ile birlikte çalışmalıdır.