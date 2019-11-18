EYT'lilerden 'seçim kaybetsem de yokum' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, twitter hesabından yaptığı açıklamada "Söylemler bizi davamızdan vazgeçiremez, vazgeçmeyiz. Son sözü EYT söyleyecek." dedi.

emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) kötü haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu katıldığı bir açılış programında verdi. Erdoğan, Erdoğan, "Tutturmuşlar EYT, İskandinav ülkeleri bu sistemle battı. Milletimizin zararına olan bir şeye yokum. Seçim kaybetsek de yokum. Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar maalesef bunun bedelini ödeyecekler ve ödediler." ifadelerini kullandı.

Davamızdan vazgeçmeyiz

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, Twitter hesabından açıklama yaptı. EYT'nin kazanılmış bir anayasal hak olduğunu belirten Özüpak, "Söylemler bizi davamızdan vazgeçiremez, vazgeçmeyiz. Son sözü EYT söyleyecek." ifadelerini kullandı.

Vekillerin çift maaşını eleştirdi

Özüpak, vekillerin aldığı aylık çift maaşları eleştirdi. Özüpak, ''Eğer bir tasarruf yapılacaksa, sizler çift dikiş maaşlarınızdan vazgeçin'' diyerek tepkisini gösterdi.

EYT nedir?

9 Eylül 1999 ve sonrasında sigortalı olan erkekler için 60, kadınlar için 58 yaş şartı getirildi. Yani, bir gecede emekli olmak için belirli bir yaşı doldurmak zorunda kaldılar. Sonuçta 'emeklilikte yaşa takılanlar' oluştu.

EYT'lierin sayısı yaklaşık 6 milyon kişi civarında olup hemen emekli olabileceklerin sayısı ise 1 milyon kişinin üzerinde. EYT'lilere emeklilik imkanı tanınmasının sosyal güvenlik sistemine maliyeti ise 10 yılda 700 milyar liranın üzerinde olacağı da tespitler arasında. Ancak emeklilikte yaşa takılanlara göre düzenleme yapılsa sadece 700 bin kişi hemen emekli olabilecek ve bunun da maliyeti yıllık 10 milyar liranın biraz üzerine çıkacak.