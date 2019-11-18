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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Musul ve Basra başkonsolosluklarımızı yeniden açıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ''Irak'ın tüm kesimlerine ulaşma hedefimiz doğrultusunda Musul ve Basra Başkonsolosluklarımızı yeniden faaliyete geçiriyoruz'' dedi.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Barış Pınar Harekatı'nın başlangıcından bu yana yerinden edilmiş kişilerin yüzde 50'sinden fazlasının geri döndüğünü belirtti.

Musul ve Basra başkonsoloslukları yeniden açılıyor

Bakan Çavuşoğlu, Irak’ın tüm kesimlerine ulaşma hedefi doğrultusunda Musul ve Basra Başkonsolosluklarının yeniden faaliyete geçirileceğini de ifade etti.

Ülkemize iadesini talep ettik

Çavuşoğlu, DSG komutanı 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in ABD ve Almanya’ya seyahat edeceği yönünde çıkan haberler üzerine ise ''Adı geçenin tutuklanarak ülkemize iadesi talebimizi süratle anılan ülkelere ilettik'' diye konuştu.

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