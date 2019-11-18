HABER /  EĞİTİM

ALES puan hesaplama kolay formül nasıl yapılır 2019

ÖSYM tarafından bu sene ilk kez düzenlenen ALES 3 sınavı 17 Kasım pazar günü tamamlandı. 150 dakika süren sınavın ardından öğrenciler ALES puan hesaplama nasıl olur araştırması yaptı. İşte 50 sözel 50 sayısal sorunun çıktığı ALES puan hesaplama robotu

ALES sınavı ÖSYM tarafından tamamlandı. Adaylara ALES 3 sınavında toplam 100 soru soruldu ve toplam 150 dakika verildi. Sınavın ardından öğrenciler ALES puan hesaplama nasıl olur, ALES puan hesaplama robotu 2019 araştırmalarına başladı. ALES sınav sonuçları ÖSYM tarafından 12 Aralık'ta açıklanacak. Peki ALES puan türüne göre hesaplama nasıl olur? 

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak:  ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 12 Aralık’ta açıklanacak.

ALES puan hesaplama nasıl olur:

ALES Puan Türleri ve Test Ağırlıkları

– ALES Sayısal Puanı: 0,75 (Sayısal) – 0,25 (Sözel)

– ALES Sözel Puanı: 0,25 (Sayısal) – 0,75 (Sözel)

– ALES Eşit Ağırlık Puanı: 0,50 (Sayısal) – 0,50 (Sözel)

ALES

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunup bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanarak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde ediliyor.

Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülüyor. Böylece her aday için Sayısal-1, Sayısal-2, Sözel-1, Sözel-2 Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanmaktadır.

Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanmaktadır.

SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan düğmeye bastı AK Parti'yi başarısızlığa uğratan herkes istifa ettirilecek
ÖSYM 2020 YKS sınav takvimini açıkladı! İşte üniversiteye giriş sınavlarının tarihi
Kemal Öztürk isim açıklayıp Ahmet Hakan'ı fena vurdu!
Borsa İstanbul 100 Endeksi en yüksek seviyesinde
Formula 1'de Ferrari'nin iki pilotu birbirine girdi
Yerli otomobille ilgili önemli gelişmeler var
ÖNCEKİ HABERLER
Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanmasıyla ilgili yeni gelişme
Dans ederek evlere giren hırsızlarla ilgili flaş gelişme
Ahmet Emin Söylemez kimdir ne iş yapıyor Berra Aksa'nın babası
NBA'de Furkan'ın ekibi 76ers, Cedi'nin takımı Cavaliers'ı mağlup etti
Şeker hastaları kahvaltıda ne yemeli?
18 Kasım evde bakım parası yatan son iller sıralı tam liste 2019
Yorumlar