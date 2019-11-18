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Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanmasıyla ilgili yeni gelişme

Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması olayında sorumluluğu görülen okulun müdürü ve yardımcısı görevden alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması olayında sorumluluğu görülen okul müdürü ve yardımcısının yöneticilik görevinden alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Aksaray’da bir okulumuzda yaşanan hadise sonrası başlatılan inceleme ve soruşturma hassasiyetle devam etmekte olup, süreçte sorumluluğu görülen Okul Müdürü ve Müdür Yardımcısı, Bakanlık maarif müfettişlerinin teklifi doğrultusunda yöneticilik görevinden alınmıştır" denildi.

Ne olmuştu?

AKSARAY'daki Merkez Mehmetçik İlkokulu'nda eğitim gören otizmli öğrencilerin sınıflarının kapatılmasını talep eden velilerin okul çıkış saatinde bir araya gelerek otizmli çocukları yuhaladığı öne sürülmüş. Aksaray Valiliği ise iddiaları reddederek soruşturma başlatmıştı.

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