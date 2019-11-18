Erdoğan düğmeye bastı AK Parti'yi başarısızlığa uğratan herkes istifa ettirilecek

IĞDIR ve Siirt'teki istifalarla konuşulan AK Parti'de her an yeni istifalar olabilir. AK Parti'yi başarısızlığa uğratan herkesin istifa ettirileceği söyleniyor.

Habertürk'te Ebru Baki'nin Para Gündem programında AK Parti'de arka arkaya yaşanan istifalar konuşuldu. Programa konuk olarak katılan İnternethaber Yayıncılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık çok önemli kulis bilgilerini paylaştı.

İstifalar devam edecek

Hadi Özışık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'de değişim için start verdiğini ve bu istifaların yoğunlukla devam edeceğini söyledi. Yeni süreçte AK Parti'yi başarısızlığa uğratan herkesin istifa ettirileceğini dile getiren Özışık bu istifaların büyük illere de sıçrayacağını ifade etti.

Bu değişim sinyallerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni "Ömerler" bulacağız diyerek verdiğini dile getiren Özışık istifaların yeni kurulacak olan partilerle alakası olmadığını ifade etti.

Kabinedeki değişiklik buzdolabında

Hadi Özışık ayrıca kabinedeki revizyonun rafa kaldırıldığını AK Partide'ki değişimin teşkilatlardan başlayacağını söyledi.

Davutoğlu ayrılmadan önce paralel AK Parti kurmuş

Hadi Özışık ayrıca yeni kurulacak olan partiler için de açıklamalarda bulunarak Ahmet Davutoğlu'nun partinin içinde paralel bir AK Parti kurma çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi. Bu sürecin de 3 yıllık bir sürede gerçekleştirdiğini dile getirerek 81 il teşkilatında çalışmalarını yaptığını söyledi.