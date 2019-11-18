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NASA açıkladı 6 Mayıs 2022'de dünyaya çarpacak gök taşı milyonları öldürecek

DÜNYA'nın yüreğini hoplatan açıklama NASA'dan geldi. 2022 yılında dünyaya Mısır Piramidi büyüklüğünde bir göktaşı çarpacak.

Bilim dünyası NASA'nın yaptığı açıklamayı konuşuyor. NASA, Dünya’ya yaklaşmakta olan bir asteroid olduğunu duyurdu. NASA açıklamasına göre rotasında sapma olmazsa bu gök taşı 2022’de Dünya’ya çarpacak. 

NASA’dan yapılan bilgilendirmeye göre JF1 adı verilen gök taşı, Mısır’daki Keops Piramidi büyüklüğünde.

Tam tarihi 6 Mayıs 2022
6 Mayıs 2022’de Dünya’ya en yakın pozisyona ulaşması beklenen gök taşının, çarpışma durumunda 230 kilotonluk bir nükleer enerjiye eş değer tahribat yaratabileceği ön görülüyor. Bu Hiroşima’ya atılan atom bombasının yaklaşık 15 katına denk geliyor.

Bir şehri tamamen yok edecek

Bu tip bir felaket senaryosunda bir şehrin tamamen yok olabileceğini söyleyen NASA uzmanları, milyonlarca insanın hayatını kaybedebileceğini ifade etti. Söz konusu asteroid'in dünyada hangi ülkeye ya da kente çarpacağına ilişkin bilgi verilmedi. 

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