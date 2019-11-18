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FETÖ'cü Enes Kanter'in kardeşi Kerem Kanter İstanbul'a gelmiyor

Joventut Badalona forması giyen FETÖ'cü Enes Kanter'in kardeşi Kerem Kanter, Darüşşafaka Tekfen ile oynanacak maç için Türkiye'ye gelmeyeceğini açıkladı.

Eurocup'ta Türkiye'yi temsil eden Darüşşafaka Tekfen Darüşşafaka, 8. hafta mücadelesinde 20 Kasım'da İspanyol temsilcisi Joventut Badalona'yı konuk edecek.

İspanyol ekibi Joventut Badalona'da forma giyen FETÖ firarisi Enes Kanter'in kardeşi Kerem Kanter, hakkında hiçbir yakalama kararı bulunmamasına rağmen Türkiye'ye gelmeme kararı aldı.



''Türkiye'ye gelmeyeceğim''
Kerem Kanter, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "20 Kasım'daki Eurocup maçımız için Türkiye'ye gelmeyeceğim. Tekrar beni izlemek isteyen seyircilerden özür dilerim. Takımıma başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

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