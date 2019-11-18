Erdoğan 'sırça köşkleri başlarına indiğinde' deyip topa tuttu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün inşa ettikleri duvarlar gerisinde umarsızca özgürlük ve refah tiyatrosu oynayanlar, yarın sırça köşkleri başlarına indiğinde diğer insanların neler hissettiklerini çok iyi anlayacaklardır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen 2. İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nda "Türkiye olarak son dönemde köklü reformlarla geçmişte yapılan hataları giderdik" ifadelerini kullandı.

"Kamu denetçilerinin vatandaşın sesine duyarsız kalması söz konusu beile olamaz" diye konuşan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Bölgemizde böyle bir sürü ülke var"

-Kendi insanının sesine kulak vermeyen devletler çok büyük yıkımlarla karşılaşabiliyor. Bölgemizde böyle bir sürü ülke var. Vatandaşları ile bağları iyi olmayan devletlerin dış müdahalelere daha savunmasız kaldığını görüyoruz.

"Milli iradeyi demokrasinin merkezine yerleştirdik"

-'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' sözünü düstur edindik. Gerçekleştiğimiz yönetim değişikliğiyle milli iradeyi demokrasinin merkezine yerleştirdik.

Kamu denetçilerinin vatandaşın sesine duyarsız kalması söz konusu beile olamaz.

Devlet ile millet arasında bağı daha güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceğiz. Hukuka ve insana dayalı, şefkat devlet yönetimi genel kabul haline gelmiştir. Demokratik işleyişi yeterince oturtamamış ülkeler dayatmaya boyun eğmekte ya da refleks olarak ters uygulamalara yönelmişlerdir.

Fransa'ya mesaj

-Güya demokraside ileri olan ülkelerin kriz durumlarında nasıl despotlaştıklarını açıkça görüyoruz. İyi yönetim dediğimiz meselenin özünde insana saygı gösterilmesi vardır. Sadece parası çok ve sınırları geniş devletler büyün devlet olamaz. Sınırları içerinde yaşayan bireylerin güvenliğine huzuruna önem veren devletler büyük devlettir.

Türkiye bölgesindeki insani krizlerin faturasını hem terör saldırılarıyla hem de mülteci akınıyla ödeyen bir ülkedir.

"Onları tekrar bombalara teslim edemeyiz"

-Biz mültecilere 40 milyar dolar harcadık. Dünyada siz 1 numara değilsiniz. Dünyada en çok mülteciye destek veren ülke Türkiye'dir. Büyük ülke olduğunu iddia edenler mültecilere kapılarını kapattılar. Biz kapatmadık. Tel örgülerden geçmeye çalışan kadınları çocukları gördükçe bizim ciğerimiz parçalanıyor. Ama onların öyle değil. Bizim ülkemizdeki ana muhalefet ise bu insanları geri gönderelim diyor. Biz bu insanları tekrar varil bombalarına teslim edemeyiz. Onları tekrar bombalara teslim edemeyiz. Birileri petrol paylaşımının içinde. Bizim önümüze de bunu getirdiler.

'Bizim derdimiz petrol değil' dedik, bizim derdimiz insan...

"Yarın sırça köşkleri başlarına indiğinde..."

-Bugün inşa ettikleri duvarlar gerisinde umarsızca özgürlük ve refah tiyatrosu oynayanlar, yarın sırça köşkleri başlarına indiğinde diğer insanların neler hissettiklerini çok iyi anlayacaklardır.

"Girip imha ediyoruz"

-Terör örgütlerini kendimizden uzak tutmakla yetinmiyor, bizzat inlerine girip imha ediyoruz. DEAŞ'tan El-Kaide'ye, PKK/YPG'den, FETÖ'ye kadar ülkemizi ve dünyayı tehdit eden ne kadar terör örgütü varsa hepsiyle mücadele halindeyiz. Türkiye, tüm bu çabalarıyla sadece kendi güvenliğini ve huzurunu sağlamakla kalmıyor aynı zamanda tüm uluslararası toplumun vicdan borcunu da ödüyor.