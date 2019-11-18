Rusya'dan çarpıcı teklif! Türkiye'ye ortak savaş uçağı üretebiliriz

Türkiye'ye F-35 satışının durdurulması gündemdeki yerini hala korurken Rusya'dan çarpıcı bir teklif geldi. Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dimitri Şugayev, Türkiye ve Rusya'nın ortak bir savaş uçağı yapabileceğini açıkladı.

Şugayev Türk tarafının ilgilenmesi durumunda Su-35 tipi savaş uçağını Rusya'nın Türkiye'ye satabileceğini söyledi. Rus yetkili, Rus ordusunun talepleri karşılandıktan sonra Su-57 savaş uçaklarının da Türkiye'ye satışının değerlendirilebileceğini belirtti.

"Türkiye daha fazla S-400 alacak"

Şugayev ayrıca hava savunma sistemi S-400'lerin Türkiye'de ortak üretilmesine dair henüz bir düzenleme yapılmadığını, bunun gelecekte bir seçenek olabileceğini söyledi. Dubai’deki havacılık fuarında Rus Interfax haber ajansının sorularını yanıtlayan Şugayev, Rusya'nın Türk tarafının daha fazla S-400 almasını beklediğini kaydetti.

F-35'in muadili

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'da 27 Ağustos'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir havacılık fuarını ziyaret ederek Su-57 savaş uçağını da incelemişti. Bu ziyaret, Ankara'nın F-35'in muadili olarak görülen bu uçakları satın alabileceği yönünde bir mesaj olarak algılanmıştı.

'Su-35 için Rusya ile görüştü' iddiası

Daha sonra Eylül ayında Su-35'lerin üreticisi United Aircraft Corporation (UAC) tarafından yapılan bir açıklamada Su-35 uçaklarının İstanbul'daki Uluslararası Havacılık Fuarı'nda yetkililere tanıtılacağı belirtildi. Rus basınında Eylül ayında çıkan haberlerde Türkiye'nin S-400'lerin ardından Su-35 savaş uçağı almak için Rusya ile görüştüğü iddia edilmişti.