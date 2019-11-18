Yıldız Kenter'in ölümü yasa boğdu Mahsun Kırmızıgül anlattıklarıyla duygulandırdı
Usta oyuncu Yıldız Kenter'in vefat haberini alan Mahsun Kırmızıgül, hastaneye gelerek ailesine baş sağlığı diledi.
Hayatının neredeyse tamamını tiyatro sahnelerinde geçiren usta isim Yıldız Kenter, 16 Kasım günü fenalaşınca hastaneye kaldırıldı, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 17 Kasım Pazar günü hayatını kaybetti. Yıldız Kenter’inde kadrosunda yer aldığı Beyaz Melek filminin yönetmeni Mahsun Kırmızıgül de haberi alır almaz hastaneye gelerek ailesine başsağlığı diledi.
Hastane çıkışında zaman zaman duygusal anlar yaşayan Mahsun Kırmızıgül, şunları söyledi:
-"Çok üzgünüm, ben ailesinin, hem sanat dünyasında tiyatro dünyasına, sinema dünyasının herkesin başı sağ olsun. Çok değerli bir hocayı kaybettik, hocaların hocasını kaybettik.''
-''Benim hayatımda apayrı yeri var. Eğer Beyaz Melek varsa, orada yönetmenlik yaptıysam ben ona borçluyum. Benim o filmi çekmem gerektiğini bana Yıldız Hoca söylemişti. Bunu da ilk kez söylüyorum.''
-''Setin ilk gününde, sahnenin ilk planı için hazırlıklar yapıldıktan son motor diyeceğim zaman ‘Bir saniye canikom. Sen hepimizin hocasısın. Biz sana inanıyor, güveniyoruz’ dedi.''