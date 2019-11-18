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Google Haritalar'a bir yeni özellik daha geldi

Google Haritalar'a bir yenilik daha geldi, Google, şimdi de kullanıcılarının aç kalmasını istemiyor.

Kullanıcılarının alışma sürecini kolaylaştırmayı arzulayan Google, artık yerel kültürleri de dikkate alıyor. Seyahat etmeyi sevenlerin eğlencesine önem veren arama motoru şirketi, yerel rehberler aracılığı ile kullanıcılara tavsiyeler verecek.

Yaşadığı yerler hakkında Google’a bilgi aktaran en iyi rehberler, Google tarafından yabancı kişilere önerilecek. Gittiği yeri pek iyi bilmeyen kişiler, bundan böyle rehberlerin yardımları sayesinde en iyi restoranları keşfedecek.

Özellikle restoran ve eğlence merkezi gibi yerler hakkında konuşulmasını isteyen arama motoru, bu özelliğin şu an için test aşamasında olduğunu söyledi. Ayrıca bu yeniliği deneyecek olan şehirler de belli oldu.

Bangkok, Delhi, Londra, Mexico City, New York City, Osaka, San Francisco, Sao Paulo ve Tokyo, yenilenmiş olan Keşfet özelliğini deneyecek şehirler arasında yer alıyor.

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