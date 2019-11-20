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Hazine ve Maliye Bakanlığı raporu: TRT 2018 yılında 92 milyon lira zarar etti

TRT'nin 2018 yılı dönem kârı yüzde 98.1'lik düşüşle 10.6 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Öte yandan TRT son 2 yıldır faaliyet raporlarını kamuoyuyla paylaşmıyor.

13 televizyon, 16 radyo, 38 dil ve lehçede web yayını ve 4 basılı dergisi ile Türkiye'nin en büyük medya kuruluşu olan TRT'nin gelirlerinin büyük bir kısmını elektrik faturalarından alınan paylar ve bandrol gelirleri oluşturuyor.

TRT'nin karı büyük oranda azaldı

'Kamu yayıncılığı' yaptığı iddiasını taşıyan ancak vatandaştan toplanan paralarla 2017 ve 2018 yıllarında yapılan faaliyetlere ilişkin bilgileri kamuoyuyla paylaşmayan TRT'nin kârının büyük oranda azaldığı ortaya çıktı.

Zarar 92 milyon 

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın geçen günlerde yayınladığı Kamu İşletmeleri Raporu'nda yer alan bilgilere göre, 2018 yılında TRT'nin faaliyet kârı bir önceki yıla göre yüzde 121.2 geriledi ve kurum 92 milyon lira zarar etti.

TRT'nin 2018 yılı dönem kârı ise yüzde 98.1'lik düşüşle 10.6 milyon lira oldu

Kurum 2017 yılında 425 milyon lira faaliyet kârı, 565 milyon lira da dönem kârı elde etmişti.

Personel sayısı azaltıldı

2016 yılında TRT'de 7 bin 68 kişi çalışıyordu. 2017'de bu rakam 7 bin 137'ye çıktı. 2018 yılında ise çalışan sayısı yüzde 25.7 azalarak 5 bin 303'e düştü. Çalışanların bin 786'sı emekliye ayrılırken 48 kişinin de kurumla yolları ayrıldı.

Eren'in görev yaptığı döneme ilişkin faaliyet raporu yayınlanmadı 2018 yılında elektrik faturalarından 690 milyon lira pay alan TRT'nin bandrol gelirleri ise 1 milyar 703 milyon lira oldu. 264 milyon lira ilan ve reklam geliri elde eden kurumun, hizmet alımı için ne kadarlık ödeme yaptığı ise bilinmiyor. Çok sayıda dizi ve programı dış yapım şirketlerinden alan TRT'nin başına 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden sınıf arkadaşı İbrahim Eren getirilmişti. Eren'in görev yaptığı yıllara ait faaliyet raporu yayınlanmadı.

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