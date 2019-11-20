Hazine ve Maliye Bakanlığı raporu: TRT 2018 yılında 92 milyon lira zarar etti

TRT'nin 2018 yılı dönem kârı yüzde 98.1'lik düşüşle 10.6 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Öte yandan TRT son 2 yıldır faaliyet raporlarını kamuoyuyla paylaşmıyor.

13 televizyon, 16 radyo, 38 dil ve lehçede web yayını ve 4 basılı dergisi ile Türkiye'nin en büyük medya kuruluşu olan TRT'nin gelirlerinin büyük bir kısmını elektrik faturalarından alınan paylar ve bandrol gelirleri oluşturuyor.

TRT'nin karı büyük oranda azaldı

'Kamu yayıncılığı' yaptığı iddiasını taşıyan ancak vatandaştan toplanan paralarla 2017 ve 2018 yıllarında yapılan faaliyetlere ilişkin bilgileri kamuoyuyla paylaşmayan TRT'nin kârının büyük oranda azaldığı ortaya çıktı.

Zarar 92 milyon

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın geçen günlerde yayınladığı Kamu İşletmeleri Raporu'nda yer alan bilgilere göre, 2018 yılında TRT'nin faaliyet kârı bir önceki yıla göre yüzde 121.2 geriledi ve kurum 92 milyon lira zarar etti.

TRT'nin 2018 yılı dönem kârı ise yüzde 98.1'lik düşüşle 10.6 milyon lira oldu

Kurum 2017 yılında 425 milyon lira faaliyet kârı, 565 milyon lira da dönem kârı elde etmişti.