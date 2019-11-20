Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın ortaya çıktı! Tosuncuk 1 milyar 100 milyon TL ile kaçmıştı

Uruguay'da olduğu zannedilen Tosuncuk'un, Ukrayna'da tatlı bir hayat yaşadığı öne sürüldü. Tosuncuk, yaptığı yüzyılın vurgunuyla yıllardır konuşuluyor. Peki Tosuncuk Mehmet Aydın bunu nasıl yaptı? İşte eski defterler...