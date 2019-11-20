Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 797 bin 980 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 797 bin 962 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 685 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 27 bin 795 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 797 bin 980 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 797 bin 962 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Elektrik üretiminde ilk sırada 228 bin 807 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 208 bin 648 megavatsaat ile ithal kömür santralleri ve 134 bin 235 megavatsaat ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 564 megavatsaat elektrik ihraç edildi, 8 bin 546 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.