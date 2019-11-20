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Ak Parti'de bir istifa daha! Davanın yerini menfaat aldı diyerek duyurdu

AK Parti'nin İstanbul eski İl Başkan Yardımcısı olan Habibe Çiftcioğlu Başer, partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile duyurdu. Başer, istifasına gerekçe olarak ise partinin gidişatı ve izlenen yanlış politikalarını gösterdi.

AK Parti'de istifalar peş peşe geliyor. AK Parti'de değişimin başlangıcı olarak da değerlendirilen istifaların ardı arkası kesilmiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düğmeye basmasıyla AK parti teşkilatında da istifalar başlamıştı. Lakin istifalar iki türlü devam ediyor. Biri Recep Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle başarısız bulunan teşkilat üyelerinin ayrılması, ikincisi ise Parti'nin politikalarından rahatsız olanların ayrılması.

"Davanın yerini menfaat aldı"

AK Parti İstanbul eski İl Başkan Yardımcısı olan Habibe Çiftcioğlu, "Ben değişmedim ancak içinde gururla yer aldığım 'Halka hizmet, Hakka hizmettir' düsturu ile görev yaptığım partimin değiştiğini üzülerek müşahade ediyorum. Artık davanın yerini menfaatin aldığı bir döneme girdik" diyerek partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Aynı zamanda Büyükçekmece AK Parti Meclis Üyesi olan Çiftcioğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Partimizin gidişatı, yanlış alınan kararlar ve uygulamalar sebebiyle, artık bu yapının bir parçası olamayacağım kanaatine vardım. Uzun yıllar bünyesinde severek görev yaptığım, hizmet ettiğim, emek verdiğim partimden, AK Partiden istifa etme kararı aldım."

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