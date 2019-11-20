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Alibaba'dan rekor kıracak hareket! 13,8 milyar dolar bekliyor

ÇİNLİ e-ticaret devi Alibaba, New York'un ardından Hong Kong Borsası'nda gerçekleştirdiği halka arzdan 13,8 milyar dolar bekliyor.

CNN International'ın haberine göre 500 milyon hisse halka arz eden ve "greenshoe" olarak 75 milyon hisse daha satma opsiyonu duyuran Alibaba, hisselerin 12,5 milyonunu perakende yatırımcılara satacak. Perakende yatırımcılara yapılacak satış 50 milyon hisseye kadar çıkabilecek.

Halka arz fiyatını duyuracak

Perakende yatırımcılar için halka arz fiyatının 188 Hong Kong Doları'nı geçmeyeceğini (24 ABD Doları) açıklayan Alibaba, kurumsal yatırımcılar için halka arz fiyatını ise yarın duyuracak.

13,8 milyar dolara ulaşacak

Bu fiyat da 24 dolar olsa bile halka arz büyüklüğü 13,8 milyar dolara ulaşacak. Alibaba hisseleri 26 Kasım'da Hong Kong Borsası'nda işlem görmeye başlayacak.

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