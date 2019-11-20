Anadolu Efes Fransa'dan zaferle dönüyor

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 9. haftasında deplasmanda Fransız ekibi ASVEL'i 90-84 yendi. Temsilcimiz organizasyondaki 7. galibiyetini aldı.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun 9. haftasında Anadolu Efes, Fransız temsilcisi ASVEL'i deplasmanda 90-84 mağlup etti.

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde 4, Fransa Ligi'nde ise 5 olmak üzere iç sahada çıktığı 9 maçı da kazanan ASVEL'i seyircisi önünde mağlup eden Anadolu Efes, 7. galibiyetini elde etti.

Lacivert-beyazlılar, 10. hafta mücadelesinde perşembe günü İtalya deplasmanında AX Armani Exchange Milan'la karşılaşacak.