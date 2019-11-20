HABER /  SPOR

Anadolu Efes Fransa'dan zaferle dönüyor

Anadolu Ajansı

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 9. haftasında deplasmanda Fransız ekibi ASVEL'i 90-84 yendi. Temsilcimiz organizasyondaki 7. galibiyetini aldı.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun 9. haftasında Anadolu Efes, Fransız temsilcisi ASVEL'i deplasmanda 90-84 mağlup etti. 

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde 4, Fransa Ligi'nde ise 5 olmak üzere iç sahada çıktığı 9 maçı da kazanan ASVEL'i seyircisi önünde mağlup eden Anadolu Efes, 7. galibiyetini elde etti. 

Lacivert-beyazlılar, 10. hafta mücadelesinde perşembe günü İtalya deplasmanında AX Armani Exchange Milan'la karşılaşacak.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Pentagon'dan skandal rapor! Yine Türkiye'yi suçladılar
Semra Tuncer adlı PKK'lının yakalanma anları aksiyon filmi sahnelerini aratmadı
Macron'un Suriye'deki acizliği! Fransa ordusuABD himayesinde çalışıyor
HDP'li vekiller erken seçim için istifa mı edecek?
Soner Yalçın'a Erdoğancı mı oldun sorusu?
İbrahim Kalın: 4'lü zirve gerçekleştirilecek
ÖNCEKİ HABERLER
Bolivya'da gıda ve yakıt sıkıntısı
Hollanda uyruklu 2 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
Kayseri'de eşini yaralayan koca kendini eve kilitledi
Yayaya çarpıp 50 metre fırlatan sürücü kaçtı
İngiltere’de 42 bebek yanlış teşhis ve yetersiz bakımdan öldü
Güleda Cankel haberi sevgilisi Zafer Pehlivan instagram'dan paylaşmış!
Yorumlar