HDP'li vekiller erken seçim için istifa mı edecek?

Gazeteci Barış Yarkadaş, erken seçim beklendiğini HDP'li vekillerin istifa ederek sine-i millete dönmeyi tartıştığını söyledi. Yarkadaş, CHP'nin de erken genel seçime hazırlık yaptığını ileri sürdü.

Barış Yarkadaş, HDP ve CHP'nin erken genel seçime hazırlık yaptığını ileri sürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir takım nedenlerle önümüzdeki yıl erken seçim tartışması başlatabileceğini söyleyen Yarkadaş, ekonomik baskı nedeniyle CHP'li belediyelerin maaşları ödeyemeyecek hale geldiğini iddia etti.

İnternethaber Yayıncılık Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, gazeteciler İsmail Saymaz ve Barış Yarkadaş'ın katıldığı Haber Global'deki tartışma programında HDP'nin sine-i millet kararı tartışıldı. Barış Yarkadaş, HDP'nin mevcut durumu ve Erdoğan'ın sözleri değerlendirildiğinde önümüzdeki yıl erken seçim tartışması yaşanabileceğini söyledi. Yarkadaş'ın AK Parti ile ilgili değerlendirmesi üzerine konuşan Hadi Özışık, hem Beştepe'nin hem de AK Parti'nin ülkedeki sorunlarla ilgili raporlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ilettiğini söyledi.

İşte programdaki o sözler;

Barış Yarkadaş: HDP'nin içinde Meral Danış Beştaş ve Leyla Güven'in aralarında bulunduğu bir grup milletvekili kesinlikle istifa edelim, koltukları boşaltalım diyorlar. Bir kısım milletvekili de bunun doğru olmadığını söylüyor. Yarın (bugün) bunu tartışacaklar, masaya yatıracaklar. Muhtemelen de benim edindiğim izlenime göre HDP'li vekiller, sokakta siyaset yapamaz hale geldiklerini, partilerinin fiilen aslında kapatılmış olduğunu kamuoyuna duyuracaklar ve dönem sonunu muhtemelen (sine-i millet kararını) bekleyecekler. Çünkü bugün (dün) Sayın Erdoğan'ın da yaptığı konuşmada, bir erken genel seçim havası gördüm. HDP'de 2020 yılının Haziran aylarının sonuna doğru bir erken genel seçim olacağı yönünde hazırlık yapılıyor.

"CHP erken seçim için pozisyon değiştirdi"

Sayın Kılıçdaroğlu da milletvekillerine bir talimat verdi. Tüm milletvekilleri ayrımsız şekilde seçim bölgelerine gönderiliyor. Sayın Erdoğan'ın bugün yaptığı çağrı, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün (dün) verdiği talimat Türkiye'nin bir erken seçim sürecine girebileceğini gösteriyor. CHP, düne kadar erken genel seçim istemiyoruz diyordu ama bugün o pozisyonda bir değişiklik hissediyorum. Neden? Bilgi sahibi olarak söylüyorum.

"Ankara'da maaşlar ödenmeyebilir"

CHP'li belediyeler iş yapamaz hale getirildi. Bakın Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tüm iller bankasından gelen ve gelecek olan bütçesine el konuldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi neredeyse maaş veremez hale gelecek bir kaç ay içerisinde. O yüzden CHP diyor ki bu iktidarla bizim belediyelerimizin gitmesi mümkün değil bu şekilde.

"Erken seçim talebine CHP destek verir"

CHP erken seçim isteyen bir parti olmak istemiyor. İktidar böyle bir teklifi gelip sunarsa TBMM'de bu kararı çıkartırlar. Milletvekilinin iki yılının dolması gibi bir durum var. HDP'liler içinde de bu tartışma var. Çünkü milletvekillerinin özlük haklarını alabilmeleri için en az iki sene kesintisiz milletvekilliği yapması gerekiyor. Bence hazirandan sonra bu süreç hızlanır çünkü CHP'li belediyelerin git gide zorlandığını görüyoruz.

Davutoğlu ve Babacan'ın partileri

Bence Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem mevcut durumdan dolayı hem de Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kurması beklenen partilerin kendisinden çok fazla oy almadan mevcut durumu koruyarak bir erken genel seçime gitme tartışması yapabilir.

Gelecek yıl yapılacak tartışmayı da söyleyeyim. Erdoğan, erken seçime gidilirse cumhurbaşkanı adayı olabilir mi olamaz mı? Anayasa'nın 104. maddesi ayrı bir tartışma konusu. Yani Türkiye'yi yine sıcak günler bekliyor.

Erdoğan'a çok ciddi şikayetler geliyor

Hadi Özışık: Barış sana kolaylık olsun diye söylüyorum. Tayyip Erdoğan, seçimlerden önce mütevazi olun mesajı vermişti. Şimdi AK Parti'de bu seçimlerden sonra bir konuşma yaptı, "biz mesajı aldık gerekli değişimleri yapacağız" diye. Bu senin söylediğin konuşma bugün yapıldı ya, bu konuyla ilgili çok ciddi şikayetler geliyor Erdoğan'a...

"Bu garabet nedir?"

Şimdi bakanlar bizlerle ilgilenmiyor, bizimle görüşmüyorlar diye vesaire vesaire bir sürü şey! İki gün önce Sayın Kurtulmuş'u Youtube kanalımda ağırladım. Dedim ki "Sayın Kurtulmuş, bir belediye başkanı bir milletvekili bir bakan ya da partide herhangi bir görevi bulunan AK Partilinin ben tanımadığım numaralara çıkmam garabeti nedir?" diye sordum. Var mı böyle bir şey dedi! Olmaz mı dedim!

"Erdoğan'ın masasına konuldu"

Mahir Ünal'ın başkanlığında Ankara'da bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda bu senin yaptığın, İsmail'in yaptığı benim yaptığım akla gelebilecek tüm eleştiriler götürüldü. O toplantıda gazeteciler, STK'lar ve iş adamları eleştirilerini yaptı. Ondan öncesi Fuat Oktay bizi davet etti. Lütfen gelin bize eleştirilerinizi, sokakta gördüklerini anlatın dedi. Yaklaşık üç ay önce yapıldı. Biz gittik oraya eleştirileri bir bir sıraladık, not tuttular. Bu eleştiriler götürüldü Sayın Cumhurbaşkanı'nın masasına konuldu.

"İstifaların nedeni kongreye hazırlık"

AK Parti'deki istifaların nedeni, bugün Çanakkale il başkanı da istifa etti, bu istifalar artacak önümüzdeki günlerde. Bu kongreye hazırlık... AK Parti'nin gençlerinden büyük şikayet var. Erdoğan'ın söylediği şey o! Hem halkla hem de ekibiyle diyalog..."