Diyarbakır'da 300 bin TL ödülle aranan terörist ile beraberindekilerin yakalanma anı

DİYARBAKIR'da İçişleri Bakanlığınca 'Terör Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle 'gri' kategoride aranırken yakalanan PKK'lı terörist 'Nirvana' kod adlı Semra Tuncer ile ona yardım ve yataklık eden 4 kişinin yakalanma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK’ya yönelik çalışma kapsamında bir teröristin Lice ilçesinden kara yoluyla kent merkezine geçeceği bilgisine ulaştı. Ekipler, plakası belirlenen kırmızı renkli otomobil ile arkasından gelen otomobili, karadan ve havadan İnsansız Hava Araçları (İHA) aracılığıyla takibe aldı.

İçerisinde terörist bulunan ile arkasından gelen otomobili Lice'den itibaren fiziki takibe alan ekipler, Diyarbakır'a yakın mesafede operasyon için harekete geçti. Şüphelilerin bulundukları araçları trafikte yavaşlatan ekipler, ardından iki araca operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda kırmızı renkli otomobilde, İçişleri Bakanlığının 'Terör Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle 'gri' kategoride aranan PKK'lı terörist 'Nirvana' kod adlı Semra Tuncer'i sağ olarak ele geçirdi. Ekipler, iki araçta teröriste yardım ve yataklık eden 4 şüpheliyle birlikte Tuncer'i gözaltına aldı.

Anbean takip edildi

Güvenlik güçlerinin Lice'den itibaren anbean takip ettiği terörist ile birlikteki 4 kişinin yakalanma anlarına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Karadan ve havadan İHA ile çekilen görüntülerde otomobilin, sürekli takip edildiği ve yavaşlatılan trafikte güvenlik güçlerinin operasyon yaptığı görülüyor. Görüntülerde terörist ile birlikte yakalananların gözaltına alındıkları da görülüyor.

Sahte kimlikle yurt dışına çıkacaktı

İstihbarat birimlerinin, saç rengini değiştirdiği ve sahte kimlik kullandığını saptadığı Semra Tuncer’in yerini daha önce 2 kez tespit ettiği ancak teröristin kaçmayı başardığı öğrenildi. PKK'nın sözde Amed eyaletinde üst düzey sorumlu olduğu belirtilen Semra Tuncer'in, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonuyla yakalanmasıyla örgütün de güç kaybettiği ifade edildi. Terörist Tuncer'in Lice'den Diyarbakır'a geçip sahte kimlikle hava yoluyla yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirlendi. Semra Tuncer ile yakalanan 4 kişinin emniyetteki sorguları sürüyor.