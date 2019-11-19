AB, Türkiye'ye mali yardımı azaltma kararı aldı

Avrupa Birliği (AB), 2020 yılı bütçesinde Türkiye ile ilgili bir karar aldı. Aldığı kararla AB, Türkiye'ye mali yardımı 85 milyon euro azalttığını duyurdu. Bu karar Türkiye'ye bu zamana kadar ne verdiniz ki kesinti yapılıyor yorumlarını da beraberinde getirdi.

Avrupa Birliği (AB), 2020 yılı mali bütçesi görüşmelerini geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. Görüşmelerin sonuçları ise pazartesi günü resmi olarak kamuoyuyla paylaşıldı.

Avrupa Parlamentosu (AP) ile AB hükümet temsilcileri arasında yapılan müzakereler sonucunda 153.6 milyar euroluk bütçe üzerinde anlaşma sağlandı.

Yeşil bütçe de hazırlandı

Bütçede iklim değişikliği, genç işsizliğiyle mücadele ve dijitalleşme için ek bütçe ayrılması kararlaştırıldı.

2020 bütçesi, iklim değişikliği ile mücadeleye toplam bütçenin yüzde 21'inin ayrılması nedeniyle "en yeşil bütçe" olarak adlandırıldı.

85 milyon euroluk kesinti

Yeni bütçede, AB üyesi adayı Türkiye'ye yapılan mali yardımlarda 85 milyon euroluk kesintiye gidildi.

Hristiyan Sosyal Birlik partili Avrupalı parlamenter Monika Hohlmeier, ülkede hukukun üstünlüğü ve basın özgürlünün durumu nedeniyle sadece sivil toplum, Erasmus programı ve Suriyeli sığınmacılar için bütçe ayrıldığını kaydetti.

Geçen sene 147 milyon euro kesilmişti

AB 2019 bütçesinde de Türkiye'ye mali yardımlarda 147 milyon euroluk kesintiye gitmişti.

AB ülkeleri, öngörülmeyen gelişmelere yanıt verebilmek için 4 milyar euroluk bir rezervin hazırda tutulmasını da onayladılar. Bu paranın, Britanya'nın Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılması ya da Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılar için daha fazla para talep etmesi halinde kullanmak üzere hazırda tutulması kararlaştırıldı.

AB bütçesinin yaklaşık beşte birini üstlenen Almanya, bütçeye en fazla katkı koyan AB ülkesi. Aktarılan para tarım, eğitim ve araştırma gibi çeşitli AB programlarında kullanılıyor.