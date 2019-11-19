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Milli Savunma Bakanlığı: Tel Abyad'da yol kontrollerine devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Tel Abyad'daki yol kontrollerinin devam ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Mehmetçiğimiz Barış Pınarı Harekat bölgesindeki Tel Abyad'da halkın güvenliği için yol kontrollerine devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Yol kontrolleri sırasında bir Suriyelinin yaptığı açıklamalara ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

Görüntülerdeki Suriyeli, "Çok şükür iyiyiz, siz geldiğinizden beri kontrol noktaları olduğu için daha iyiyiz. Allah sizden razı olsun. Allah sizi korusun. Daha önce YPG zamanında bir iş yapmıyorduk. Çok rezil bir durumdaydık, çok çalışmak istiyorduk, 'İlle de YPG'ye gel' diyorlardı. Zorla asker alıyorlardı, 'Zorla YPG'ye gel' diyorlardı. Siz geldikten sonra çok rahat olduk" ifadelerini kullandı.

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