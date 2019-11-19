HABER /  EĞİTİM

İBB üniversiteli eğitim yardımı başvurusu! Burs için gereken belgeler ve şartlar

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi 3200 lira burs veriyor, başvurular gencuniversiteli.ibb.istanbul adresinden yapılıyor.

Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada İBB'nin üniversite öğrencileri için eğitim yardımına başlayacağını açıkladı. Bu kapsamda 30 bin öğrenciye yıllık 3.200 lira burs verilecek. İBB yardımından faydalanmak isteyenler 24 Kasım 2019 pazar gününe kadar başvurularını yapmalılar. 

İBB 3200 TL öğrenci yardımı için gencuniversiteli.ibb.istanbul adresinde başvuru şartları yer alıyor. Açıköğretim ve uzaktan eğitim alan kişiler İBB yardımından faydalanamayacak. Üniversitelerinin son sınıfında okuyanlar, ücretli değişim programında bulunanlar, 25 yaşından büyükler, öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar, 
yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler ve Yüksek lisans ile doktora öğrencileri yardıma başvuramayacak. 

İBB yardım başvurusu için gereken belgeler şöyle:

  • Üniversite yerleştirme belgesi
  • Ara sınıflar için öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript.
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Sabıka kaydı
  • Disiplin cezası almadığına dair belge
  • Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi maaş bordrosu vb.)
  • Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler
  • Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi
  • Kendisi ve ailesi için ikametgah belgesi
  • KYK’dan burs almadığına dair belge ve özel kurumdan burs almadığını beyan eden dilekçe
  • Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge


İBB Genç Üniversiteli Yardım başvurusu için tıklayın

ibb genç üniversiteli yardım başvurusu 3200 lira

Belgeler nereye teslim edilecek?
İBB yardım parası için başvurular sadece internetten kabul edilecek. Belgelerin Teslim Edileceği Adresler ise şöyle:
Sosyal Hizmetler Müdürlüğü : Topçular Mah. Beylerbeyi Cad. Bostan Aralığı Sok. (İETT Garaj Yanı) Edirnekapı/EYÜP
Selimiye Sosyal Hizmetler : Selimiye Mah. Atölyeler Cad. ÜSKÜDAR
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü : Bahriye Üçok Mah. Mimar Basri Mete Sok. (Airport AVM Arkası) Ataköy/BAKIRKÖY
İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü: Dr. Enver Ören Kültür Merkezi Yenibosna Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No: 30 Bahçelievler

İBB yardım parasını kimler alabilecek?
İBB yardımını alabilecek olanlar şunlar:
ibb yardım bursu şartları

İBB yardımı neye göre verilecek, değerlendirme kriteri:
*Değerlendirmede, «Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriterlerine» göre yapılacak sıralama esas alınır.
*Eğitim yardımı değerlendirme komisyonuyla karara bağlanacaktır.
*30.000 öğrenciye eğitim yardımı yapılması öngörülmektedir.
*Eğitim yardımı planlamasında kadın ve erkek adaylar için eşitlik dengesi gözetilecektir.
*Eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilerin belgelerini eksiksiz olarak ibraz etmeleri istenecektir. Belgesini ibraz etmeyen adaylar yerine yedek liste ile iletişime geçilecektir.

SON DAKİKA HABERLERİ
Süleyman Soylu açıkladı! IŞİD’lilerin büyük bölümü gönderilecek
AK Parti'den bir istifa haberi daha! Çanakkale İl başkanı bu açıklamayla gitti
Kemal Kılıçdaroğlu Yaşar Okuyan'ı alkışlattı! EYT'de onun imzası var
Ekrem İmamoğlu müjdeyi verdi! Binlerce öğrenciye burs işte başvuru şartları
Ertuğrul Sağlam Samsunspor'a imzayı attı bombayı patlattı
Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı yeni partinin ilk işi belli oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Aracı olanlar için fırsat! Renault ve Dacia'dan kış servis kampanyası
Giyim devi Koton'a protesto! Çok sayıda işçi çıkardı
Sivas'ta FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık
15 tatilde karne dağıtılacak mı 2020 okul tatil günleri
Galatasaray'a bir kötü haber de Lemina'dan
Öğretmenler Günü mesajları uzun komik ve anlamlı 24 Kasım sözleri
Yorumlar