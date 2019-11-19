Galatasaray'a bir kötü haber de Lemina'dan

Galatasaray, Lemina'nın sağ diz iç yan bağında zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

İspanya'ya giden Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao, 1 hafta tedavi görecek. Falcao, 1 haftanın ardından İstanbul'a dönecek ve tedavisine kulüpte devam edilecek. Andone'nin uzun süreli sakatlığı sonrası Fatih Terim'in santraforda oynatmayı planladığı Ryan Babel'den de kötü haber gelmişti. Son olarak Lemina'nın sağ diz iç yan bağında zorlanma tespit edildi.

Galatasaray'dan açıklama: "Milli takımda yaşadığı sakatlığın ardından İstanbul'a dönen Mario Lemina sağ diz iç yan bağındaki zorlanma nedeniyle günü tedaviyle geçirdi.

Babel'in durumu

Hollanda Milli Takım kampında sol dizinden sakatlanan Babel'in tedavisine başlandı. Hollandalı yıldızın Medipol Başakşehir maçının kadrosunda olup olmayacağına maç günü karar verilecek.

Muslera'da sorun yok

Uruguay Milli Takım kampından belindeki ağrılar nedeniyle erken dönen Fernando Muslera'nın ciddi bir sakatlığı yok. Başarılı file bekçisinin Medipol Başakşehir'e karşı forma giymesi bekleniyor.

Luyindama'nın durumu belirsizliğini koruyor

Demokratik Kongo'nun Gambiya ile oynadığı 2021 Afrika Uluslar Kupası eleme maçının 65. dakikasında sakatlanan Luyindama'nın ise durumu belirsizliğini koruyor.