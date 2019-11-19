İspanya Milli Takımı Luis Enrique'ye emanet

Kısa bir süre önce kızını kaybeden İspanyol teknik direktör Luis Enrique, milli takımdaki görevine geri döndü.
İspanya Futbol Federasyonu, Luis Enrique'nin yeniden teknik direktörlüğe getirildiğini açıkladı. Luis Enrique, kızı Xana'nın hastalığı nedeniyle 5 ay önce milli takım teknik direktörlüğünden istifa etmiş, 2 ay önce de kızı hayatını kaybetmişti.
Enrique'nin yokluğunda İspanya Milli Takımını, yardımcısı Robert Moreno çalıştırdı. İspanyollar, F Grubunu 26 puanla ilk sırada tamamladı ve Avrupa Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.
El Mundo Gazetesi, Romanya maçından sonra Robert Moreno'nun takıma gözyaşlarıyla veda ettiğini yazdı.
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