ABD Dışişleri rezil oldu! Bakan yardımcısı pişkin bir sahtekar çıktı

ABD Dışişleri Bakanlığı Çatışma ve İstikrar Operasyonları Bürosu'nda bakan yardımcısı olarak görev yapan Mina Chang'in sahtekar olduğu ortaya çıktı. Mina Chang kendisini Time'a photoshopla kapak yapmış.

Washington kulislerinde bomba etkisi yaratan Mina Chang'in sahtekarlıkla ABD Dışişleri Bakanlığı'nda bu kadar üst düzey pozisyonlara gelmesi sosyal medyada büyük tepki çekmiş ve yetkililer olayla ilgili inceleme başlatılacağını açıklamışlardı.

Mina Chang, Dışişleri Bakanlığı'na sunduğu istifa dilekçesinde “İstifamın protesto olarak görülmesi ve teslim olmadığımın anlaşılması önemlidir. Çünkü hizmet etme taahhüdümü, gerçeğe sadakatimi veya ülke sevgimi teslim etmeyeceğim” dedi.

Kendine sahte Time kapağı bile yapmış

ABD, Dışişleri Bakanlığı'nda görevli Mina Chang'ın işe kabul edilmek için kariyerini bir hayli abarttığı ortaya çıkmış ve hakkında soruşturma açılmıştı. NBC'nin ortaya çıkardığı skandalda Chang'in öz geçmişinde abartılı pozisyonlar ve detaylar dikkat çekmişti.

Sivil toplum kuruluşundaki görevlerini abartarak anlatan Chang'in bir YouTube kanalında yaptığı başarılı işlerden dolayı TIME dergisinin kapağına çıktığını söylediği bile ortaya çıkmıştı. Dünyanın en prestijli dergilerinden biri olan TIME ise bu iddiayı yalanlamıştı.

Harvard mezunuyum dedi o da sahte çıktı

ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki Çatışma ve İstikrar Operasyonları Bürosu'nda bakan yardımcısı olarak çalışan Chang, resmi biyografisinde Harvard Business School'un bir “mezunu” olduğu ibaresi yer alırken üniversiteye göre ise Chang 2016 yılında yedi haftalık bir kursa katıldı ve kurumdan diploma almadı.

Dışişleri Bakanlığı web sitesindeki biyografisinde Ordu Savaş Koleji'ndeki bir programın “mezunu” olduğunu söylerken katıldığı programın dört günlük bir ulusal güvenlik semineri olduğu ortaya çıktı.

NBC'nin Chang ile ilgili Afganistan'da yaptığı bazı çalışmalar ile ilgili Dışişleri Bakanlığı'na yeni sorular sormasının hemen ardından yeni Mına Chang'ın istifa haberi geldi.