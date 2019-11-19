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Kulüpler Birliği Vakfı, Dünya Ligler Formu’na üye oldu

İhlas Haber Ajansı

Kulüpler Birliği Vakfı, dünyadaki profesyonel liglerin bir araya gelerek oluşturduğu Dünya Ligler Forumu’nun (WLF) yeni üyesi oldu.

Fas’ın Marakeş kentinde gerçekleşen imza törenine, Kulüpler Birliğini temsilen Genel Sekreter Dr. Çağrı İlk ile Bundesliga CEO’su Christian Siefert başkanlık görevini devralan Meksika Ligi Başkanı Enrique Bonila katıldı.

Bu değerli oluşumun bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Dr. Çağrı İlk, "Dünya Ligler Forumu, profesyonel futbol liglerinin bir araya gelerek oluşturduğu çok önemli bir organizasyon. FIFA tarafından tanınan WLF’nin, her kıtadan toplam 40 üyesi bulunuyor ve FIFA yönetmelikleri, uluslararası maç takvimleri ve hatta oyun kuralları ile ilgili konuların karar verme sürecinde doğrudan yer alıyor. Ayrıca menajerlik ücretlerinin sabitlenmesi, transfer sistemlerindeki değişikliler ile kulüpler ve oyuncular arasındaki ilişkilerle alakalı çalışmalara yüksek seviyede katkı sunuyor” dedi. Dünya Ligler Forumu’nun geçen hafta FIFA ile imzaladığı sözleşme ile de profesyonel futbolun gelişiminde beraber çalışacaklarını beyan ettiklerini belirten Dr. Çağrı İlk, "Kulüpler Birliği Vakfı olarak, futbola yön verecek bu çalışmalarda bizzat yer alarak, ülkemizi temsil etmekten büyük mutluluk ve gurur duyacağız” şeklinde konuştu.

Dünya Ligler Forumu Başkanı Enrique Bonila da Kulüpler Birliği Vakfı’nın bu önemli organizasyonun yeni üyesi olmasından dolayı memnuniyetini belirterek, dünya futbolu adına birlikte verimli çalışmalar yapabileceklerine olan inancını vurguladı.

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