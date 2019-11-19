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Güleda Cankel'in katili Zafer Pehlivan Instagram'dan ölümü böyle duyurdu

Güleda Cankel'in sevgilisi tarafından katledilmesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Hatta katil Zafer Pehlivan'ın, Güleda'yı öldürmesinin ardından sosyal medyada paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.

Isparta'da Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisi olan Güleda Cankel'in ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

17 Kasım Pazar günü Muğla'da oturan ve erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişinin, Güleda Cankel'i öldürdükten sonra yaptığı paylaşım ise kan dondurdu.

Genç kızı katleden cani, Güleda Cankel'in ölüm saatini Instagram hesabından paylaştı. Paylaşımda, "Her şeyin zamanı yaşadığınız o andır. Mutlu olmayı ertelemeyin, canınızın istediği zaman ölmeyeceksiniz. Ve biz o zamanın değerini bilemedik. 18/11/2019 saat 13:47 bitti" notunu düştü.

"Sevgisi sonsuz kelebeğim"

 Zafer Pehlivan'ın hesabının açıklama kısmına da "Ömrü kısa, sevgisi sonsuz kelebeğim" yazarak kalp koyduğu görüldü.

zafer pehlivan

Güleda'nın ölmeden önceki son paylaşımları

Güleda Cankel'in Twitter'dan yaptığı son iki paylaşım ise görenlerin yüreğini burktu. "Nefes almak değilmiş yaşamak" diyen Cankel, bu paylaşımı yaptıktan 3 gün sonra yaşamını yitirdi.

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