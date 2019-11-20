Güleda Cankel'in katili sevgilisi çıktı Zafer Pehlivan'ın ifadesi ağızları açık bıraktı
ISPARTA'da üniversite birinci sınıf öğrencisi Güleda Cankel'i öldüren sevgilisi Zafer Pehlivan'ın Instagram paylaşımı konuşulurken, verdiği ifade ortaya çıktı.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisi Güleda Cankel'in ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 17 Kasım Pazar günü Muğla'dan sevgilisini ziyarete giden Zafer Pehlivan isimli şahsın, Güleda Cankel'i öldürdükten sonra yaptığı paylaşım ise kan dondurdu.
Genç kızı katleden cani, Güleda Cankel'in ölüm saatini Instagram hesabından paylaştı. Paylaşımda, "Her şeyin zamanı yaşadığınız o andır. Mutlu olmayı ertelemeyin, canınızın istediği zaman ölmeyeceksiniz. Ve biz o zamanın değerini bilemedik. 18/11/2019 saat 13:47 bitti" notunu düştü.
Sevgisi sonsuz kelebeğim: Zafer Pehlivan'ın hesabının açıklama kısmına da "Ömrü kısa, sevgisi sonsuz kelebeğim" yazarak kalp koyduğu görüldü.
Nefes almak değilmiş yaşamak: Güleda Cankel'in Twitter'dan yaptığı son iki paylaşım ise görenlerin yüreğini burktu. "Nefes almak değilmiş yaşamak" diyen Cankel, bu paylaşımı yaptıktan 3 gün sonra yaşamını yitirdi.