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Lübnan'da protestocular parlamento binasını kuşattı

İhlas Haber Ajansı

Lübnan'da protestocular parlamentoda oturum düzenlemesini engellemek için başkent Beyrut'taki parlamento binasını kuşattı.

Lübnan'da hükümete tepki olarak başlayan gösteriler 34. gününde devam ediyor. Protestocular, bugün başkent Beyrut'ta bulunan parlamento binasında oturum düzenlenmesini engellemek amacıyla binaya giden tüm yolları kapattı. Güvenlik güçleri ise parlamento önünde toplanan protestocuları dağıtmak için silah kullandı.

Lübnan Parlamentosu Başkanı Nebih Berri, 11 Kasım’da yaptığı açıklamada önemli yasa tasarılarını görüşmek üzere 19 Kasım'da parlamentonun toplanacağını bildirmişti. Lübnan'daki sivil toplum kuruluşları da parlamentoda oturum düzenlenmesini engellemek için parlamento binasının önünde eylem yapma çağrısında bulunmuştu.

Lübnan'da gösteriler, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı Whatsapp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de başlamıştı.

Kısa sürede ülkenin birçok kentine yayılan gösterilerin ardından Başbakan Saad el-Hariri 29 Ekim'de istifa etmişti.

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