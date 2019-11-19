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Galatasaray'dan Mehmet Ekici'ye sürpriz teklif

Galatasaraylı yöneticilerin Fenerbahçe'den ayrılacak olan Mehmet Ekici'nin menajeriyle görüşerek, "Devre arası Fenerbahçe ile bağlarınızı koparın, bize gelin" teklifini yaptığı ortaya çıktı. 

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın gözden çıkardığı ve Ocak ayında sarı-lacivertli takımdan ayrılmayı kafasına koyan Mehmet Ekici'ye Galatasaray talip oldu.

''Bağlarınızı koparın, bize gelin" 
Takvim'in haberine göre; Galatasaraylı yöneticilerin 29 yaşındaki Mehmet Ekici'nin menajeriyle görüşerek, "Devre arası Fenerbahçe ile bağlarınızı koparın, bize gelin" teklifini yaptığı ortaya çıktı. 

Alacaklarına karşılık bonservisini isteyecek
Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Mehmet Ekici'nin Ocak ayında yöneticilerle görüşeceği ve alacaklarına karşılık bonservisini talep edeceği belirtiliyor.

Şart koşacak
Mehmet Ekici, serbest kalması halinde hemen Galatasaray'a imza atacak. Ancak F.Bahçe yönetiminin Ekici'nin ezeli rakibe gitmemesini şart koşacağı da iddia ediliyor.

36 maçta 5 gol 3 asist
Mehmet Ekici yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 2.5 yıl önce transfer olduğu Fenerbahçe'de sadece 36 maç oynadı. Yıldız futbolcu 5 gol atıp, 3 asist yaptı.

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