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Beşiktaş Lens'in yerine Emre Kılınç

Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın 'alınsın' dediği Emre Kılınç'ı transfer etmek için harekete geçerken Lens'i göndermenin yollarını arıyor.

Ocak ayında kadroyu takviye etmek isteyen Beşiktaş’ın radarında Sivasspor forması giyen Emre Kılınç var. İki sezondur bir türlü bekleneni veremeyen Lens’ten devre arasında kurtulmak isteyen Siyah-Beyazlılar bu boşluğu 25 yaşındaki genç sol kanat oyuncusu ile doldurmak istiyor.

“Alınsın” raporu verdi
Sivas ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Emre için Teknik Direktör Abdullah Avcı “Alınsın” raporu verdi.

2 milyon euro gözden çıkarıldı
Başkan Ahmet Nur Çebi, bu transferi bitirmek için 2 milyon euroyu gözden çıkardı. Emre bu sezon Sivas forması altında 10 maça çıkarken, 3 gol atıp 5 de asist yaptı.

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