Burun aspratörü kaç aylık bebekler için nasıl kullanılır?

1 yaşına kadar olan bebeklerde kullanılan burun aspratörü, bebeklerde burun tıkanıklığının giderilmesi ve burun içi temizliği için kullanılır. Bebeklerde burun aspratörü kullanırken kanama olmamasına, fazla güç uygulanmamasına ve aspratör ucunun temizliğine dikkat etmek gerekir.

Bebeklerin sümkürme yeteneği olmaması özellikle kış aylarında bebeklerin burunlarında tıkanmaya neden olur. Burun tıkanıklıkları bebekleri her zaman hasta etmese de beslenme ve uyku zorluğu yaratacağından bebeklerin gelişimini engelleyebilir, huzursuzluklarını attırabilir. Farklı marka ve çeşitlilikte satılan burun aspratörleri ise bebeklerde burun tıkanıklığını gidermeye yardımcı olacağından bebeklerin burun temizliği için kullanılabilir. Ancak bebeklerde burun aspratörü kullanırken dikkatli olmak şart.

Burun aspratörleri kaç aylık bebeklerde kullanılır?

Öncelikle burun aspratörleri bebekler 1 yaşına gelinceye kadar kullanılan ürünlerdir. Daha büyük çocuklar için kullanılması önerilmiyor. Burun aspratörleri tasarımları itibariyle 1 yaş altı çocuklar için uygundur.

Yumuşak uçlu olanları tercih edin

Burun aspratörü seçerken yumuşak plastik dokulu olanları tercih edin. Narin bir cilt yapısına sahip olan bebekler sert plastik uçları olan ürünlerden zarar görebilirler. Ayrıca filtreleri tek kullanımlık olan aspratörleri tercih edin ve her kullanım sonrası uçları değiştirin. Ayrıca bebek ürünlerinde kullanımı yasak olan BPA gibi maddelerin satın aldığınız aspratörde olmadığından emin olun.

Bebeklerde aspratör ile burun temizliği yaparken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

- Bebeklerin sümkürme güdüsü olmaması nedeniyle doğdukları andan itibaren kullanılabilir.

- Her gün birkaç defa, banyodan sonra, uykudan ve beslenmeden önce olmak üzere düzenli temizliği yapılmalı.

- Kullanmadan önce burun içi serum fizyolojik veya benzeri bir sıvı ile nemlendirilmeli.

- Ağız ile hafif vakum uygulanarak mukus çekilmeli.

- Her kullanımdan sonra uçlar atılmalı, yeniden kullanılmamalı veya sünger yıkanıp tekrar kullanılmamalı.

- Ürün kullanıldıktan sonra özel saklama kutusunda saklanmalı ve taşınmalı.

- Temizlik sırasında mukusla birlikte kan gelmesi halinde işlem hemen kesilmeli ve doktor kontrolü yapılmalı.

Bebeklerde burun temizliği yapılmazsa ne olur?

- Bebekler emmede ve beslenmede zorlanır

- Uykuya dalmada ve kesintisiz uykunun sürüdürülmesinde güçlük yaşanır

- Bebek devamlı ağzından nefes almak zorunda kalır, bu durum onu hastalıklara açık hale getirir.

-Orta kulak ve üst solum yolu rahatsızlıklarına yakalanma riski artabilir