HABER /  SAĞLIK

Burun aspratörü kaç aylık bebekler için nasıl kullanılır?

1 yaşına kadar olan bebeklerde kullanılan burun aspratörü, bebeklerde burun tıkanıklığının giderilmesi ve burun içi temizliği için kullanılır. Bebeklerde burun aspratörü kullanırken kanama olmamasına, fazla güç uygulanmamasına ve aspratör ucunun temizliğine dikkat etmek gerekir.

Bebeklerin sümkürme yeteneği olmaması özellikle kış aylarında bebeklerin burunlarında tıkanmaya neden olur. Burun tıkanıklıkları bebekleri her zaman hasta etmese de beslenme ve uyku zorluğu yaratacağından bebeklerin gelişimini engelleyebilir, huzursuzluklarını attırabilir. Farklı marka ve çeşitlilikte satılan burun aspratörleri ise bebeklerde burun tıkanıklığını gidermeye yardımcı olacağından bebeklerin burun temizliği için kullanılabilir. Ancak bebeklerde burun aspratörü kullanırken dikkatli olmak şart. 

Burun aspratörleri kaç aylık bebeklerde kullanılır?

Öncelikle burun aspratörleri bebekler 1 yaşına gelinceye kadar kullanılan ürünlerdir. Daha büyük çocuklar için kullanılması önerilmiyor. Burun aspratörleri tasarımları itibariyle 1 yaş altı çocuklar için uygundur. 

Yumuşak uçlu olanları tercih edin

Burun aspratörü seçerken yumuşak plastik dokulu olanları tercih edin. Narin bir cilt yapısına sahip olan bebekler sert plastik uçları olan ürünlerden zarar görebilirler. Ayrıca filtreleri tek kullanımlık olan aspratörleri tercih edin ve her kullanım sonrası uçları değiştirin. Ayrıca bebek ürünlerinde kullanımı yasak olan BPA gibi maddelerin satın aldığınız aspratörde olmadığından emin olun. 

Bebeklerde aspratör ile burun temizliği yaparken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

- Bebeklerin sümkürme güdüsü olmaması nedeniyle doğdukları andan itibaren kullanılabilir.

- Her gün birkaç defa, banyodan sonra, uykudan ve beslenmeden önce olmak üzere düzenli temizliği yapılmalı.

- Kullanmadan önce burun içi serum fizyolojik veya benzeri bir sıvı ile nemlendirilmeli.

- Ağız ile hafif vakum uygulanarak mukus çekilmeli.

- Her kullanımdan sonra uçlar atılmalı, yeniden kullanılmamalı veya sünger yıkanıp tekrar kullanılmamalı.

- Ürün kullanıldıktan sonra özel saklama kutusunda saklanmalı ve taşınmalı.

- Temizlik sırasında mukusla birlikte kan gelmesi halinde işlem hemen kesilmeli ve doktor kontrolü yapılmalı. 

Bebeklerde burun temizliği yapılmazsa ne olur?

- Bebekler emmede ve beslenmede zorlanır

- Uykuya dalmada ve kesintisiz uykunun sürüdürülmesinde güçlük yaşanır

- Bebek devamlı ağzından nefes almak zorunda kalır, bu durum onu hastalıklara açık hale getirir.

-Orta kulak ve üst solum yolu rahatsızlıklarına yakalanma riski artabilir

SON DAKİKA HABERLERİ
Kitabının imza gününde Soner Yalçın'a Erdoğancı mısınız sorusu
Ekrem İmamoğlu yeni metrobüsü test etti amacını açıkladı
Bakan Cahit Turhan engelli bireyleri hem uğurladı hem söz verdi!
Milli futbolcular Avrupa'nın devlerine peşlerine taktı!
AK Partili vekilin Ekrem İmamoğlu benzetmesi olay oldu horolop şorolop TT oldu
Hükümetin EYT kararı ne? AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten EYT açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
Gönül Yazar'ın sevgilisi Rüzgar Mağden kaç yaşında cinsel içerikli mesajları olay!
Abdullah Avcı iki transfer istiyor
Ozan Tufan'la Hasan Ali Kaldırım ilk görüşmede arıza çıkardı
Nager sendromu nedir Özlem Kaymaz'ın oğlunun hastalığı belirtileri
EURO 2020’yi kazanan ekip, 69 milyon Euro’yu kasasına koyacak
19 Kasım evde bakım maaşı yatan yeni iller hangisi?
Yorumlar