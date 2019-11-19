Nager sendromu nedir Özlem Kaymaz'ın oğlunun hastalığı belirtileri

Nager Sendromu hastası oğlunun büyük bir ameliyat geçireceğini duygusal bir mektupla duyuran Özlem Kaymaz kimdir, kiminle evli ve oğlunun hastalığı ne araştırmaları başladı. İşte oğlu için dua isteyen Özlem Kaymaz hakkında merak edilenler.

Hollanda’da doğan Nager Sendromu hastası oğlunun 10 yıl aradan sonra büyük ameliyatlara başlayacağını açıklayan Özlem Kaymaz, duygusal mektubuyla gündeme geldi.

Özlem Kaymaz kimdir: Özlem Kaymaz, 1974 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Bahariye İlkokulu’nda öğrenim hayatına başladı. 1984-1987 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü’nde Milli Yüzücü olarak sayısız Türkiye rekoru ve şampiyonluklarına imza attı. Henüz 14 yaşındayken Marie Claire dergisinin kapağına çıkan ilk Türk kızı oldu.

1989-1991 yıllarında İstanbul Yelken Kulübü'nde Milli Windsurf'çü olarak spor hayatındaki başarılarına devam eden Özlem Kaymaz, 1990 yılında gerçekleşen Dünya Windsurf Şampiyonası'na giden ilk Türk kadın sporcu unvanına sahip oldu.

Profesyonel spor hayatını sonlandırdıktan sonra yakın çevresinin de yönlendirmesiyle Miss Turkey' Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması'na katıldı ve 992 Türkiye 1. Güzeli seçildi ve ardından Türkiye'yi Miss World Dünya Güzellik Yarışması'nda temsil etti.

18 yaşındayken Türkiye Güzeli olarak taç giyen Özlem Kaymaz, o dönem ‘İtalyan Liseli’, ‘Sörfçü Türkiye Güzeli’ olarak hafızalara kazındı. 90'lı yıllarda Top Model olan Özlem Kaymaz, yurtdışında düzenlenen uluslararası defilelerde ve ülke içinde podyumlarda yer aldı.

Hollanda’da doğan Nager Sendromu hastası oğlunun 10 yıl aradan sonra büyük ameliyatlara başlayacağını açıklayan Özlem Kaymaz, duygusal mektubuyla gündeme geldi.

NAGER sendromu neden olur: Nager sendromu, yeni doğan bebeklerin bazı organlarında rastlanan anormallikler neticesinde teşhisi koyulan ve doğuştan gelen bir hastalıktır. Dolayısıyla nager sendromu sebepleri başlığı altında herhangi bir çevresel faktörden ya da başka bir durumdan bahsetmek mümkün değildir. Aynı şekilde oldukça nadiren görülen bu hastalık için "Nager sendromu anne karnında belli olur mu?" ve "Nager sendromu genetik mi?" sorularına net bir yanıt vermek de doğru olmaz.

Nager sendromu nasıl anlaşılır: Doğum sonrası yapılan ilk kontrollerde fark edilen anormal durumlar neticesinde tespit edilir. Vücudun çeşitli uzuvları, duyu organları ve yanak, çene gibi çeşitli yerlerinde doğuştan meydana gelen anormal bir durum, nager sendromu tanısı koymak için şüphe duymaya yetecek düzeyde bir belirti olarak değerlendirilebilir.

Nager sendromu belirtileri neler:

Az gelişmiş yanak ve çene bölgesi

Alt kirpiklerin az olması veya hiç olmaması

Böbrek ve/veya karın reflüsü

Bükülmüş ayak parmakları

Kısalmış yumuşak damak

Ufak ve az gelişmiş iç ve dış kulak

Dudakta damak yarığı ihtimali

Gelişmemiş el başparmağı veya yokluğu

Duyma kaybı

Kısa önkol

Dirseklerde hareket güçlüğü