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Milli futbolcular Avrupa'nın devlerine peşlerine taktı!

A Milli Takım forması altında büyük başarılar elde eden genç yıldızlarımızı transfer etmek isteyen dev kulüpler sıraya girdi.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nu 23 puanla ikinci sırada tamamladı ve şampiyonaya gitmeye hak kazandı. 

Takvim'de yer alan iddiaya göre; Milli Takım'da başarılı bir performans gösteren yıldızlarımız devlerin kıskacında. Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, İrfan Can, Yusuf Yazıcı, Ozan Kabak, Uğurcan Çakır ve Zeki Çelik gölge gibi takip ediliyor.

Merih Demiral için 4 dev takipte
Juventus'ta forma giyen Merih Demiral, Atletico Madrid, Real Madrid, Arsenal, Milan ve Barcelona tarafından takip ediliyor.

Avrupa'nın devleri yakından izliyor
Çağlar Söyüncü'ye Manchester City, Cengiz Ünder'e ise Manchester United talip. Uğurcan'ı Liverpool, Zeki Çelik'i Milan, Yusuf Yazıcı ve İrfan Can'ı Arsenal tarafından izleniyor. Galatasaray'dan Schalke'ye geçen Ozan Kabak ise Bayern Münih'in takibinde.
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