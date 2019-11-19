Ozan Tufan'la Hasan Ali Kaldırım ilk görüşmede arıza çıkardı

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım ve Ozan Tufan'ın temsilcileriyle yapılan ilk görüşmede önerilen rakam ile talep edilen arasında fark ortaya çıktı.

Fenerbahçe yönetimi iç transfer görüşmelerini hız kesmeden sürdürüyor. İlk olarak Nabil Dirar ile masaya oturan ve 2 yıllık anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz cuma günü sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Ozan Tufan ve Hasan Ali Kaldırım için görüşmelerin startını verdi. Milli Takım'daki iki yıldızın menajerleri ile görüşüldü.

Orta yolu bulmaya çalışıyorlar

Sarı-Lacivertli takımda 1.8 milyon Euro kazanan iki futbolcunun temsilcilerinin istediği rakam ile yönetimin teklif ettiği arasında fark olduğu, iki tarafın orta yolu bulma adına ilerleyen günlerde bir kez daha masaya oturmak için sözleştiği öğrenildi.

Yurt dışından teklifler var

Bu sezon hem Fenerbahçe hem de Milli Takım'da gösterdiği performansla dikkatleri çeken Ozan Tufan'a yurt dışından tekliflerin olduğu biliniyor. İki futbolcunun da önceliğinin Fenerbahçe olduğu, görüşmeler sonlanmadan başka kulüple masaya oturmayacakları da öğrenildi.