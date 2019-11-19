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Kitabının imza gününde Soner Yalçın'a Erdoğancı mısınız sorusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özellikle dış politikada destek veren Sözcü yazarı Soner Yalçın'a Kara Kutu‑Yüzleşme Vakti kitabının imza gününde siz Erdoğancı mısınız sorusu soruldu. Yalçın'ın cevabı ise bakın ne oldu!

Köşesinde yaşadıklarını anlatan Yalçın “Muhalifim” diye iktidarın illa her adımını eleştirmek yanlıştır. Doğru'ya doğru…Yanlış'a yanlış diyeceksin'' diyerek isyan etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Kasım'da ABD ziyareti henüz net değilken "gitmesi" gerektiğini yazan Soner Yalçın özellikle dış politika konusunda Erdoğan'ın politikasını destekliyor.  Yalçın "Erdoğancı mısınız?" sorusuna ise şöyle cevap verdi:

Doğru'ya doğru...Yanlış'a yanlış diyeceksiniz

Siyaset “toptancılık” değildir. Siyaset hakikat zemininde yapılmalıdır. “Muhalifim” diye iktidarın illa her adımını eleştirmek yanlıştır.
Doğru'ya doğru…Yanlış'a yanlış diyeceksiniz. Bunu iktidara bakarak değil; kendi inandıklarınız‑politik çizginiz gereği söyleyip yazacaksınız! Bu sizi güvenilir yapar. Bu sizin eleştirilerinizin değerini artırır.

“Muhalifim” diye iktidarın illa her adımını eleştirmek yanlıştır. Doğru'ya doğru…Yanlış'a yanlış diyeceksiniz

Trump'ın mektubuna mı takılıp kalacağız?

Dünyadaki İsrail lobisi “Kürdistan” kurulmasının önüne geçen Mehmetçik'e ateş püskürüyor. Hal böyleyken biz hâlâ Trump'ın mektubuna mı takılıp kalacağız? Bu dış politikamızın belkemiği olabilir mi? Siyaseti biçime indirgemenin sebebi, politik birikim ve tecrübe eksikliğidir.

Kimi insanımız kendini bu girdaptan çıkaramıyor

Maalesef kimi insanımız kendini bu girdaptan çıkaramıyor; elindeki “Kara Kutu‑Yüzleşme Vakti” kitabında Erdoğan'ın küresel ilaç şirketlerine nasıl boyun eğdiğini yazıyorum; ama okuyucu hâlâ “siz Erdoğan'ı mı destekliyorsunuz” diye soruyor! Bazen söz bitiyor…

Erdoğan'ın küresel ilaç şirketlerine nasıl boyun eğdiğini yazıyorum; ama okuyucu hâlâ “siz Erdoğan'ı mı destekliyorsunuz” diye soruyor!

Kimi okuyucu amigo olmanızı istiyor

Kimi okuyucu amigo olmanızı istiyor! 34 yıllık gazetecilik hayatımda hiç “tribün taraftarı” olmadım; sadece gerçekleri savundum, yazdım. Kaybetme ihtimalim olsa da haklı tarafta durmakta ısrar ettim. Ne duygularıma yenildim ne de okuyucunun duygularını okşadım…

Politik duyguların sizi kontrol etmesine izin vermeyin

Yani arkadaş! Politik duyguların sizi kontrol etmesine izin vermeyin. Size yakışan akılcı düşüncedir. Halkı, hakikat ile kazanırsınız; gözü kara hırsla değil… Dürüstlük ise en iyi siyaset; ve elbet kazanır.

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