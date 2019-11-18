Ankara'da birliğinden firar edip havaya ateş açan asker kendini vurdu
ANKARA’da vatani görevini Deniz Kuvvetleri Komutanlığında yapan bir er, firar ederek etrafa rastgele ateş açıp kendini silahla vurdu.
ANKARA’nın Çankaya ilçesi Bahçelievler semti İsmet İnönü Bulvarı'nda meydana gelen olayda; edinilen bilgilere göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında vatani görevini yapan er M.K., görev yerinden firar ederek yanındaki uzun namlulu silahla rastgele ateş açtı.
110
ermisi bittikten sonra silahı bir inşaata atan M.K., iddiaya göre, İstanbul’a kaçmak üzere Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) istikametine kaçtı.
210
Polis ekipleri AŞTİ’yi çembere alarak şahsı aramaya devam etti.
310
AŞTİ’ye giremeyeceğini anlayan M.K., Balgat 1421. Sokağa doğru kaçmaya devam etti.
410