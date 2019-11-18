Ankara'da birliğinden firar edip havaya ateş açan asker kendini vurdu

İhlas Haber Ajansı

ANKARA’da vatani görevini Deniz Kuvvetleri Komutanlığında yapan bir er, firar ederek etrafa rastgele ateş açıp kendini silahla vurdu.

ANKARA’nın Çankaya ilçesi Bahçelievler semti İsmet İnönü Bulvarı'nda meydana gelen olayda; edinilen bilgilere göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında vatani görevini yapan er M.K., görev yerinden firar ederek yanındaki uzun namlulu silahla rastgele ateş açtı.

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ermisi bittikten sonra silahı bir inşaata atan M.K., iddiaya göre, İstanbul’a kaçmak üzere Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) istikametine kaçtı.

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Polis ekipleri AŞTİ’yi çembere alarak şahsı aramaya devam etti.

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AŞTİ’ye giremeyeceğini anlayan M.K., Balgat 1421. Sokağa doğru kaçmaya devam etti.

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