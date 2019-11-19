Ekrem İmamoğlu yeni metrobüsü test etti amacını açıkladı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 291 yolcu kapasiteli yerli imkanlarla üretilen yeni metrobüsleri sabah saatlerinde test etti. İmamoğlu, amacının metrobüs yoğunluğunu azaltmak olduğunu söyledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbulluların çilesi haline gelen metrobüsle ilgili harekete geçti.

İmamoğlu bu sabah trafiğine çıkarılması planlanan yeni metrobüsleri test etti. Metrobüsler tamamen yerli üretim.

İmamoğlu test sürüşüne katıldığını sosyal medya hesabından paylaştı.

Metrobüs yoğunluğunu azaltmak için, yüksek kapasiteli yeni nesil yerli metrobüsü test ediyoruz. https://t.co/zMxwROZoPd — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 19, 2019

İmamoğlu, şöyle konuştu:

-“Avantajlarıyla tasarlanmış bir metrobüs aracını deniyoruz. Alımını düşündüğümüz metrobüs aracı kapasitesi yüksek.

Bazı duraklarda her iki yönlü iniş biniş sağlayabilen. Daha ferah araçlar.

-Hem birikmeleri engelleyecek hem daha çok yolcuyu daha az araçla taşıyabilecek bir süreç tanımı var. Arkadaşlarım bir aya yakındır deneme sürüşleri yapıyorlar.”

Yeni metrobüsün özellikeleri neler?

*İstanbul'da şu anda kullanılan metrobüsler 160-165 yolcu kapasiteli… İmamoğlu’nun bugün test ettiği yeni metrobüsler ise 291 yolcu taşıyabiliyor.

*Test edilen araçlar dizel motorlu. Elektrikli modellerin de gelecek aylarda trafiğe çıkarılması planlanıyor.

*Araçlar Bursa'da Akia markası adı altında üretiliyor.