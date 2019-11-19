HABER /  POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu yeni metrobüsü test etti amacını açıkladı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 291 yolcu kapasiteli yerli imkanlarla üretilen yeni metrobüsleri sabah saatlerinde test etti. İmamoğlu, amacının metrobüs yoğunluğunu azaltmak olduğunu söyledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbulluların çilesi haline gelen metrobüsle ilgili harekete geçti.

İmamoğlu bu sabah trafiğine çıkarılması planlanan yeni metrobüsleri test etti. Metrobüsler tamamen yerli üretim.

İmamoğlu test sürüşüne katıldığını sosyal medya hesabından paylaştı.

İmamoğlu, şöyle konuştu:

-“Avantajlarıyla tasarlanmış bir metrobüs aracını deniyoruz. Alımını düşündüğümüz metrobüs aracı kapasitesi yüksek. 

Bazı duraklarda her iki yönlü iniş biniş sağlayabilen. Daha ferah araçlar.

-Hem birikmeleri engelleyecek hem daha çok yolcuyu daha az araçla taşıyabilecek bir süreç tanımı var. Arkadaşlarım bir aya yakındır deneme sürüşleri yapıyorlar.”

Yeni metrobüsün özellikeleri neler?

*İstanbul'da şu anda kullanılan metrobüsler 160-165 yolcu kapasiteli… İmamoğlu’nun bugün test ettiği yeni metrobüsler ise 291 yolcu taşıyabiliyor.

*Test edilen araçlar dizel motorlu. Elektrikli modellerin de gelecek aylarda trafiğe çıkarılması planlanıyor.

*Araçlar Bursa'da Akia markası adı altında üretiliyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Metrobüs filosundaki araçlar ve kapasiteleri! İşte o rakamlar! Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Cahit Turhan engelli bireyleri hem uğurladı hem söz verdi!
Milli futbolcular Avrupa'nın devlerine peşlerine taktı!
AK Partili vekilin Ekrem İmamoğlu benzetmesi olay oldu horolop şorolop TT oldu
Hükümetin EYT kararı ne? AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten EYT açıklaması
Almanya'dan Türkiye'de saldırı olabilir uyarısı! Kentleri tek tek açıkladı
EYT'lilerin vebali Yaşar Okuyan'nın! Kendisi de canlı yayında kabul etti
ÖNCEKİ HABERLER
EURO 2020’yi kazanan ekip, 69 milyon Euro’yu kasasına koyacak
ÖSYM sınav takvimi 2020 KPSS önlisans ne zaman yapılacak?
Özlem Kaymaz kimdir kaç yaşında oğlunun hastalığı ne?
Mike Pompeo skandal açıklama yaptı! İsrail sevindi
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan şok görüntü hakkında açıklama
Gönül Yazar'ın sevgilisi Rüzgar Mağden kaç yaşında cinsel içerikli mesajları olay!
Yorumlar 15 yorum