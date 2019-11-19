İstanbul'un yeni metrobüslerini kim üretiyor? Yerli denilen AKİA metrobüsün sahibi kim?

İSTANBUL'da kullanılmaya başlayacak olan yerli üretim metrobüsleri AKİA Hess Otomotiv üretiyor. Yerli üretim olsa da AKİA'nın menşei İran... AKİA İran'ın en büyük toplu taşıma üreticisi olan şirketlerinden biridir. İran'ın Tebriz kenti şirketin merkez üssü konumunda. 500 çalışanı olan şirket İran Doğu Azerbaycan eyaletinin en büyük sanayi üreticisi olarak biliniyor.