İstanbul'un yeni metrobüslerini kim üretiyor? Yerli denilen AKİA metrobüsün sahibi kim?
İSTANBUL'un yeni metrobüslerini üretecek olan AKİA'nın sahibi kim, yerli üretim olarak bilinen şirket gerçekte kimin?
İSTANBUL'da kullanılmaya başlayacak olan yerli üretim metrobüsleri AKİA Hess Otomotiv üretiyor. Yerli üretim olsa da AKİA'nın menşei İran... AKİA İran'ın en büyük toplu taşıma üreticisi olan şirketlerinden biridir. İran'ın Tebriz kenti şirketin merkez üssü konumunda. 500 çalışanı olan şirket İran Doğu Azerbaycan eyaletinin en büyük sanayi üreticisi olarak biliniyor.
İran menşeli olan Akia Hess Otomotiv, 2013 yılında fabrika açarak Bursa’da üretime başlamıştır. Akia Bursa Kestel Organize Sanayi Bölgesinde 28000 m2'si kapalı olmak üzere toplam 45000 m2 alan üzerine kurulmuş yeni üretim tesisleriyle yıllık 600 adet araç üretme kapasitesine sahiptir.
Akia İran'daki üretim tesislerinde üretmiş olduğu bütün modelleri Türkiye ve Dünya koşullarına uyarlayarak Türkiye'deki tesislerinde de üretmeye başlamıştır. İlk aşamada Akia Ultra LF12, Akia Ultra LF12 CNG, Akia Ultra L9, Akia Ultra LF9 modelleri ile üretime başlamış olan Akia, İstanbul'a pazarlayacağı en uzun metrobüslerin üretimine başladı.
Yeni metrobüsler : Türkiye’de ilk kez Bursa’da üretilen 290 kişi kapasiteli metrobüs, 25 metre uzunluğunda ve 3 körüklü oluşuyla da bir ilk olma özelliği taşıyor.