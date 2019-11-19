Kartal Anadolu İmam Hatip'ten büyük başarı! Cambridge'ten en yüksek puan

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Rümeysa Hakyemez bir ilke imza atarak okulunu yine gündeme getirmeyi başardı. Hakyemez gösterdiği başarılardan dolayı Cambridge Üniversitesi tarafından “Top in the World -Dünyadaki en yüksek puan" ödülüne layık görüldü.

“The Outstanding Cambridge Learner Awards (Cambridge Üstün Başarı Ödülleri)” her yıl Cambridge Üniversitesi tarafından düzenlenen bir program olup, IGCSE sınavlarında en yüksek puan alan öğrencilere veriliyor.

Kartal AİHL öğrencilerinden Rümeysa Hakyemez, IGCSE Haziran 2019 sınav döneminde anadil Türkçe sınavında dünya çapında en yüksek notu alarak “Top in the World” birincilik ödülünü almaya hak kazandı.

Genel Ortaöğretim Eğitim Sertifikası programı

IGCSE (International General Certificate of Secondary Education), Cambridge üniversitesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren en önemli programlardan bir tanesi. IGCSE, dünya çapında en çok tanınan, adayların 14 ile 16 yaş aralığında katıldığı Genel Ortaöğretim Eğitim Sertifikası programı. Cambridge programlarına, 5 yaşından 19 yaşına kadar dünyanın 160 ülkesinden 10 bini aşkın okuldan 8 milyon aday, çeşitli düzeylerde katılmakta.

IGCSE akreditasyon alan ilk devlet okulu

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, 20 Haziran 2014 tarihinde Türkiye’de IGCSE akreditasyonunu alan ilk devlet okulu olmuş. 2016 yılı Haziran döneminde IGCSE’den ilk mezunlarını veren okul, 2016 ve 2017 yıllarında üst üste dünya birincileri çıkardı. Bu başarı geleneğine Hakyemez, en yüksek notu alarak yeni bir sayfa eklemiş oldu.

Rumeysa Hakyemez'in bu başarısı için sosyal medyadan tebrik yağdı.