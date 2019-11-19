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Rüzgar Mağden kimdir cinsel içerikli mesajları başını yaktı!

Türkiye onu Gönül Yazar ile yaşadığı aşkla tanıdı. Daha gençlik yıllarının başında Gönül Yazar ile evleneceğim diyen Rüzgar Mağden başka bir kadına attığı cinsel içerikli mesajlar ifşa olunca magazin basınında gündem oldu. Peki Gönül Yazar'ın ayrıldığı Rüzgar Mağden kimdir?

Gönül Yazar'ın ayrılma kararı aldığı sevgilisi Rüzgar Mağden, magazin dünyasını yakından takip eden pek çok kişinin araştırdığı isim olmaya başladı. Birçok kanal ve yapım şirketinde çalışan Rüzgar Mağden, Beyaz Show'un da yönetmenliğini gerçekleştirmişti. Peki, Gönül Yazar'ın sevgilisi Rüzgar Mağden kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Rüzgar Mağden, 8 Nisan 1968 tarihinde dünyaya geldi. Pek çok kanal ve yapım şirketinin bünyesinde çalışan Rüzgar Mağden, Beyaz Show'un yönetmenliği üstlendi. Başından bir evlilik geçen Rüzgar Mağden, bir süredir çocukluk aşkı Gönül Yazar ile birlikte. Taş Bebek' lakaplı ünlü şarkıcı ve sevgilisinin arasında 32 yaş fark var. Gönül Yazar'ın çocukluk aşkı olduğunu ifade eden  Rüzgar Mağden, 2. sayfa programında şunları söylemişti: 

Taçsız kral filmini izlerken rahmetli anneme "Ben Gönül Yazar'la evleneceğim" dedim. O zamanlar daha ortaokulu gidiyordum. O benim hep bilinç altımdaydı. Yönetmen olunca da bir partide yönetmenlik yapıyorum Gönül Yazar'ı görünce yanına koşup elini falan sıktım . O zaman rock tarzındaydım Gönül'ün tarzı olmadığım için benimle hiç ilgilenmedi"

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