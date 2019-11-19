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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan personel alımı müjdesi kendisi duyurdu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bin (1000) ASDEP personeli alımı ilanının bu hafta yayınlanacağını açıkladı. Selçuk ayrıca, "2 bin 313 sözleşmeli, 322 kadrolu personel alımımız ÖSYM tarafından duyurulacak ve başvurular da alınmaya başlanacak" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "1000 ASDEP personeli alımı için ilanımız bu hafta yayınlanacak ve gelecek haftaya başvurularımızı almaya başlayacağız" dedi.

Bakan Selçuk ayrıca, "2 bin 313 sözleşmeli, 322 kadrolu personel alımımız ÖSYM tarafından duyurulacak ve başvurular da alınmaya başlanacak. 1000 işçi alımı için ilgili ilan önümüzdeki hafta İŞKUR tarafından yapılacak" dedi.

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