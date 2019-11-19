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Eski Fenerbahçeliden Onyekuru'ya dön çağrısı

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Yobo, Onyekuru'nun Galatasaray'a geri dönmesi gerektiğini ifade etti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden, 15 milyon euroya Monaco’ya sattığı Onyekuru’nun yeniden Ocak ayında Galatasaray’a dönmesi bekleniyor.

Fransa'da kalmak onun zararına
Monaco’da forma şansı bulamayan ve futbol olarak gerileyen Nijeryalı yıldızın, G.Saray’da eski performansını bulmasını isteyen Nijeryalı futbol otoriteleri, Fransa’da kalmanın onun yararına olmayacağı konusunda hem fikir.

Yobo'dan çağrı var
2017’de 7 milyon euroya Everton’a imza atan Onyekuru’nun 22 yaşında olmasına rağmen oynama şansı bulamamasının üzücü olduğunu belirten eski Fenerbahçeli Joseph Yobo, milli takımın da ona ihtiyacı olduğunu vurguladı.



''Onyekuru için en iyisini diliyorum''
Yobo, “O harika bir yetenek. Everton’la olan sözleşmesinin bitmesini, görmek isterdim. Premier Lig’deki sözleşmesi onun çalışmasını engelledi. Evet İngiltere Ligi dünyanın en iyi liglerinden biri ama oynamadığınız zaman bir dezavantaj da olabiliyor. Onyekuru için en iyisini diliyorum. Türkiye’de olduğu gibi performansını yeniden üst seviyeye taşımasını ve bu formuyla Milli Takım’a katkı yapmasını bekliyorum. Monaco’da geçirdiği zaman büyük bir sıkıntı ve şimdi ayrılmak onun için daha iyi bir seçenek olarak görülüyor” dedi.

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