HABER /  POLİTİKA

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'nin Batı Şeria kararına sert tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'nin Batı Şeria’daki İsrail yerleşimleri ile ilgili kararına "Hiçbir geçerliliği olmayacaktı" diyerek sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şöyle konuştu: Hiçbir ülke uluslararası hukukun üstünde değildir. Ben yaptım oldu anlayışıyla yapılan açıklamaların da uluslararası hukuk bakımından hiçbir geçerliliği olmayacaktır.

Mike Pompeo'nun açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Dışişleri Bakanlığı’nda yaptığı basın toplantısında, "Donald Trump yönetimi Batı Şeria’daki İsrail yerleşimleri artık uluslararası hukuka aykırı olarak görmüyor" açıklamasında bulundu. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Tosuncuk Mehmet Aydın ortaya çıktı! Çiftlik Bank mağdurları peşine düştü Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe'den Jerome Boateng bombası! İstanbul'da gizlice görüşülmüş
Kartal Anadolu İmam Hatip'ten büyük başarı! Cambridge'ten en yüksek puan
Kitabının imza gününde Soner Yalçın'a Erdoğancı mısınız sorusu
Ekrem İmamoğlu yeni metrobüsü test etti amacını açıkladı
Bakan Cahit Turhan engelli bireyleri hem uğurladı hem söz verdi!
Milli futbolcular Avrupa'nın devlerine peşlerine taktı!
ÖNCEKİ HABERLER
Rüzgar Mağden kimdir cinsel içerikli mesajları başını yaktı!
Eski Fenerbahçeliden Onyekuru'ya dön çağrısı
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan personel alımı müjdesi kendisi duyurdu
Burun aspratörü kaç aylık bebekler için nasıl kullanılır?
Gönül Yazar'ın sevgilisi Rüzgar Mağden kaç yaşında cinsel içerikli mesajları olay!
Yıldız Kenter'in çocuğu var mı kaç kere evlilik yaptı?
Yorumlar 3 yorum