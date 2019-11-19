Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'nin Batı Şeria kararına sert tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'nin Batı Şeria’daki İsrail yerleşimleri ile ilgili kararına "Hiçbir geçerliliği olmayacaktı" diyerek sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şöyle konuştu: Hiçbir ülke uluslararası hukukun üstünde değildir. Ben yaptım oldu anlayışıyla yapılan açıklamaların da uluslararası hukuk bakımından hiçbir geçerliliği olmayacaktır.

Mike Pompeo'nun açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Dışişleri Bakanlığı’nda yaptığı basın toplantısında, "Donald Trump yönetimi Batı Şeria’daki İsrail yerleşimleri artık uluslararası hukuka aykırı olarak görmüyor" açıklamasında bulundu.