Tolga Ciğerci: Düşünmeden imza atarım

Fenerbahçeli futbolcu Tolga Ciğerci, “Bugün futbol oynuyorsam bu, kulübümün sayesinde. Sorgusuz sualsiz imza atarım” dedi.

Fenerbahçe’nin sakat olmasına rağmen sözleşme imzaladığı Tolga Ciğerci, kariyerini sarı-lacivertli forma altında sürdürmek istiyor.

Sağlığına kavuştuktan sonra sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Tolga “Sahalara geri dönmemi Fenerbahçe’ye borçluyum. İstesinler boş mukaveleye imza atarım” ifadesinde bulundu.

Fenerbahçe'de oynamaya devam edecek

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; tecrübeli oyuncu “Sakatlığım boyunca futboldan kopma korkusu yaşadım. Ama kulübüm bana hep sahip çıktı. Bugün yeniden futbol oynayabiliyorsam bu Fenerbahçe sayesindedir” derken sarı-lacivertlilerin Tolga’ya içinde muhtemel sakatlığa dair özel madde bulunan bir sözleşme önermeye hazırlandığı öğrenildi. Buna göre Fenerbahçe’de oynayamaya devam edecek Tolga, uzun bir sakatlık yaşaması hâlinde yine ücret almayacak.

Milli formayı giymek istiyor

Fenerbahçe’de mutlu olduğunu belirten Tolga Ciğerci’nin aklı ise sözleşmede değil sportif başarıda. Sağlığı izin verdiği ve istendiği müddetçe Fenerbahçe’ye hizmet etmek istediğini vurgulayan tecrübeli oyuncunun hedefi millî takım. Sarı-lacivertlilerde yükselen performansını ay-yıldızlı formayla taçlandırmak isteyen Tolga, EURO 2020’de görev alabilmek için çaba harcıyor. Fiziki olarak son derece iyi durumda olan Tolga, forma yarışında öne geçebilmek için özel çalışmalar yapıyor. Kendisini gol yollarında zayıf bulan Ciğerci, son vuruşlarını geliştirebilmek için ekstra şut antrenmanları yapıyor.

Sezonu şampiyon tamamlamak istiyor

Tolga Ciğerci duygularını “Sezonu şampiyon tamamlayıp sonra da 2020’de mücadele etmek benim için muhteşem olur” sözleriyle ifade ediyor.